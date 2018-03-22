Xiaomi анонсировала функцию распознавания лица в смартфоне Mi Mix 2S

Компания Xiaomi выпустила тизер, который демонстрирует возможности технологии распознавания лица Face Unlock и разблокировки Mi Mix 2S с ее помощью.

Новый смартфон должен получить поддержку искусственного интеллекта, которая поможет реализовать технологию Face Unlock, пишет GizmoChina.

Видео предполагает, что технология Face Unlock в смартфоне Mi Mix 2s будет достаточно умна, чтобы распознавать только контуры лица, независимо от прически или бороды, которая может измениться у владельца гаджета. Функция Face Unlock также будет работать, если владелец наденет шляпу, парик или очки.

Старение лица тоже не должно влиять на правильную работу датчика распознавания, поэтому, когда владелец станет старше, AI Face Unlock все равно распознает его и разблокирует смартфон.

Это не означает, что Face Unlock будет единственной функцией разблокировки безопасности на борту Mix 2s. Ожидается, что смартфон получит датчик отпечатков пальцев сзади, наряду с другими традиционными методами разблокировки, такими как использование пин-кода.

Более ранние утечки упоминали 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойную камеру на 12 Мп с оптическим зумом. Xiaomi Mi Mix 2S базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, гаджет получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0 Oreo.

Ранее НВ сообщало, что в китайской соцсети Weibo опубликовали официальные рекламные изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который должен быть представлен 27 марта этого года. Снимки подтвердили дизайн новинки и отсутствие фронтальной камеры в правом углу. Эта камера, скорее всего, будет размещена на нижней рамке, которая на фото прикрыта.