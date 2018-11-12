Выше крыши. Опубликованы цены на гибкие смартфоны Samsung

Корейские источники сообщили название, дату выпуска и цену первого смартфона Samsung со складным экраном.

Модель получит название Galaxy F и будет стоить как минимум $1770, пишет The Verge со ссылкой на корейские СМИ.

В отчете корейского агентства новостей Yonhap говорится, что гаджет будет представлен в марте следующего года, чуть позже, чем ожидаемый анонс флагманского телефона Galaxy S от Samsung. В отличие от ориентации Galaxy S на массовый рынок, Galaxy F будет эксклюзивным устройством.

Samsung еще не определилась с окончательной ценой, хотя уже известно, что компания планирует реализовать миллион складных устройств в 2019 году. Предположительно, новый гаджет обойдется в 2 миллиона корейских вон или $1770. Эта цена немного выше, чем цена самого дорогого iPhone XS Max, который вы можете купить за $1449.

Ссылаясь на отраслевые источники, Yonhap утверждает, что Samsung намерена добавить поддержку 5G в свой Galaxy S10, который появится в феврале, скорее всего, на выставке в Барселоне в конце этого месяца. А вот Galaxy F выйдет без поддержки 5G.

Компания Samsung планирует реализовать более миллиона складных Galaxy F до конца 2019 года.

Представители Samsung уверены, что технология сгибающихся дисплеев несет рынку очередную революцию, как это когда-то было с первыми сенсорными смартфонами, а совсем недавно - с безрамочными устройствами.

Логика таких изменений довольно проста: дескать, современные телефоны с громадными экранами свыше 6 дюймов уже с трудом влезают в карман, а возможность сложить их пополам позволит сделать диагональ еще больше и сохранить при этом компактность устройства.