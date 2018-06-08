Вырез и двойная камера. Появилось первое фото Google Pixel 3 XL

На форуме XDA Dev появились фотографии смартфона Google Pixel 3 XL, которые подтвердили некоторые слухи о гаджете.

Судя по фото, Pixel третьего поколения унаследует старый дизайн, но получит экран с вырезом в верхней части, пишет 9to5google.com.

На снимке можно увидеть, что задняя часть устройства очень похожа на Pixel 2 XL. Камера, вспышка и расположение датчиков на спинке очень похожи на модель этого года, и ее общая эстетика кажется одинаковой. Однако, судя по всему, вся задняя панель будет из стекла.

Эти изображения, похоже, подтверждают несколько других деталей. В частности, на передней панели будет система с двумя камерами и одна камера сзади. На задней панели также есть датчик отпечатков пальцев, как и текущая модель.

Также частично раскрываются характеристики этого смартфона — в него установлено 4 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтный накопитель. Кроме этого, устройство оснастят чипом Snapdragon 845. Согласно предыдущей утечке, это устройство получит 6,2-дюймовый дисплей.

"Я бы поставил свои деньги на то, что это окончательный дизайн стандартной, черной модели Pixel 3 XL. Но как Google будет использовать двойные фронтальные камеры, еще предстоит увидеть", - говорит журналист 9to5google, Стивен Холл.

Скорее всего, это действительно один из прототипов Pixel 3 XL. На это указывает, в частности, логотип на задней панели. Анонс гаджета, предположительно, состоится в октябре.