Второе поколение iPhone SE будет доступно только в Индии - СМИ

Компания Apple перенесет производство iPhone SE 2 в Индию, а также сделает смартфон эксклюзивной для данной страны моделью.

Как ожидается, производить устройство будут в индийском городе Бангалор, пишет GizmoChina.

Сообщение о старте производства исходит от профильного индийского сайта Tekz24, который ранее сообщал, что у телефона будет задняя крышка из стекла, чтобы сделать возможной беспроводную зарядку.

Причиной переноса производства в Индию может быть то, что в этой стране действуют пошлины на импортные гаджеты. А производство внутри страны может позволить Apple конкурировать с местными производителями телефонов.

Apple может принять решение сделать iPhone SE 2 эксклюзивным для Индии, признав успех своего предшественника в этой стране. Если Apple не планирует продавать устройство за пределами Индии, было бы разумно производить и собирать его в Индии, вместо того чтобы ставить задачу обычным поставщикам - Foxconn и Pegatron.

По слухам, iPhone SE 2 может получить безрамочный дизайн в стиле линейки iPhone X, поддержку Face ID. Возможно, устройство оснастят процессором Apple A10 Fusion и 2 ГБ оперативной памяти, а также батареей на 1700 мАч.

Почти наверняка SE 2 получит водонепроницаемый корпус с четырехдюймовым экраном. Как утверждают слухи, iPhone SE 2 будет стоить порядка $400 и представлять собой по сути iPhone 7 с уменьшенной диагональю экрана.