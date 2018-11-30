Вслед за трендами. Samsung готова отказаться от разъема для наушников в смартфонах

Модель Samsung Galaxy A8s может стать первым телефоном бренда без 3,5-мм разъема для наушников.
Это решение было принято Samsung, чтобы сделать гаджет более тонким, сообщает 91mobile со ссылкой на источники в Китае.
Журналисты отмечают, что компания Samsung "застряла" с 3,5-мм аудиоразъемом, поскольку ее конкуренты, такие как Apple, OnePlus и Huawei, отказались от него в пользу патентованных технологий или более тонких смартфонов. Тем не менее, это может измениться с выходом модели Galaxy A8s.
Таким образом, вскоре мы сможем увидеть запуск первого телефона Samsung с аудиоразъемом USB Type-C. Если Galaxy A8s действительно лишится традиционного разъема для наушников, это может означать, что мы вскоре увидим аналогичную установку для флагманских моделей Galaxy S и Galaxy N.
При этом отмечается, что в следующем флагмане Galaxy S10 корейская компания собирается сохранить разъем 3,5 мм, а вот в осеннем фаблете Galaxy Note 10 популярного разъема уже не будет.
Согласно предыдущим утечкам, новинку оснастят 6.39-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и с отверстием для фронтальной камеры. Samsung Galaxy A8s будет построен на восьмиядерном процессоре Snapdragon 710. Смартфон также получит тройную основную камеру, 24-мегапиксельную фронтальную, 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 3400 мАч с портом для зарядки USB-C.
Напомним, это также может быть первый смартфон Samsung, который будет оснащен подэкранным дактилоскопическим датчиком и круглым вырезом под фронтальную камеру. Анонс новинки ожидается в декабре.
Журнал НВ
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