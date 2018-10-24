Вслед за Apple. Новые смартфоны Pixel 3 поддерживают только одобренные Google зарядки

Смартфон Pixel 3 поддерживает быструю беспроводную зарядку только на зарядных устройствах, которые одобрены Google.

При использовании других зарядок будет использоваться спецификация 5W Qi, которая служит базовой скоростью зарядки Qi, пишет The Verge.

Одним из наиболее удобных дополнений к Pixel 3 и Pixel 3 XL в этом году стала поддержка беспроводной зарядки. Google представила новую технологию с аксессуаром Pixel Stand, который может заряжать оба новых телефона, обеспечивая легкий доступ к Google Assistant и даже действуя как фоторамка.

Но выясняется, что если вы хотите получить самую быструю скорость зарядки, вам понадобится Pixel Stand или другое, лицензированное для Google 10W беспроводное зарядное устройство.

В комментарии The Verge представитель Google отметил, что "мы не ограничиваем сторонние устройства, на самом деле мы работаем с нашими партнерами в программе Made for Google, чтобы получить быстрые зарядные устройства на 10 Вт, сертифицированные для использования с Pixel 3. Компания Belkin уже объявила скором выходе такого зарядного устройства. Pixel Stand и Pixel 3 работают вместе по протоколу, который мы разработали для быстрой зарядки. Все остальное заряжается по стандарту Qi 5W".

Еще более неприятно, что если человек захочет одно беспроводное зарядное устройство для всех своих устройств, Pixel Stand не поможет в этом. Google также подтвердила, что, хотя Stand предлагает собственный режим зарядки для Pixel 3, он поддерживает только 5 Вт беспроводную зарядку для других Qi-совместимых устройств. Это означает, что если у вас есть несколько телефонов или устройств, которые вы хотите быстро зарядить, вам понадобятся два зарядных устройства.

Такая политика напоминает политику Apple, которая настаивает на использовании сертифицированных аксессуаров для своих гаджетов. В то же время, iPhone могут быстро заряжаться от устройств Samsung, а телефоны LG G7 ThinQ получат полную зарядку от беспроводного зарядного устройства, сделанного для телефонов Apple.