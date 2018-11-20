Все ради селфи. Xiaomi покупает китайского производителя селфифонов

Китайский производитель смартфонов и фотоприложений Meitu заключил соглашение о стратегическом партнерстве c компанией Xiaomi.

После объединения брендов телефоны продолжат называться Meitu, но Xiaomi будет отвечать за дизайн и продажи, сообщает The Verge.

Meitu будет по-прежнему заниматься программным обеспечением камер. В компании заявили, что ее "миссия заключается в том, чтобы вдохновлять больше людей показывать свою красоту", и руководство полагает, что заключение этого Соглашения "ускорит темпы в выполнении этой миссии".

Xiaomi получит эксклюзивную глобальную лицензию на использование марки Meitu и глобальную лицензию на определенные технологии и выпуск всех будущих смартфонов Meitu, исключая модель Meitu V7.

Партнерство будет разделено на два этапа. Сначала Xiaomi будет платить Meitu по 10% прибыли с каждого проданного смартфона. Это будет продолжаться, пока Meitu не получит некую заранее оговоренную сумму. После этого Xiaomi может или прекратить партнерство, или перейти ко второму этапу. На втором этапе, который будет длиться 30 лет, Meitu будет получать с каждого проданного смартфона некую фиксированную сумму, но не меньше 10 млн долларов в год.

Интересно, что несколько дня назад Meitu представила гаджет MP1801, который стал первым в мире смартфоном с тройной фронтальной камерой. В этой камере используются датчики разрешением 8, 12 и 20 Мп. После заключения соглашения между компаниями нельзя исключать вариант, что через какое-то время тройная фронтальная камера появится и в смартфонах Xiaomi.

Ранее НВ сообщало, что в сети стало популярным приложение от Meitu, которое превращает лица людей в персонажей аниме. Количество его установок перевалило за 1 миллиард. Приложение изначально занимало 317 место в App Store для США в разделе фото и видео. Однако после обновления до версии 6.1.1, в которой появилась возможность аниме-макияжа, оно поднялось на первое место.