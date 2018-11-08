А еще они гнутся. Все, что нужно знать о смартфоне Samsung с гибким экраном

Что известно о первом Samsung с гибким экраном

Компания Samsung показала прототип смартфона, который можно сложить пополам. Гаджет появился благодаря новой технологии дисплея Infinity Flex, но ожидать на рынке его стоит только в следующем году.

Как уже писало НВ, во время конференции для разработчиков в Калифорнии, южнокорейский производитель Samsung подразнил аудиторию новым гаджетом с разворачивающимся экраном.

Устройство пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов, ведь дата выхода, название и характеристики еще неизвестны. Тем не менее, в Samsung говорят, что полусмартфон-полупланшет будет продаваться уже в следующем году и станет очередным прорывом, который изменит рынок.

В связи с этим, НВ разобиралось, что в действительности представляет из себя революционная технология Samsung.

Что гнется и как?

По сути, понятие “гибкий экран” слегка преувеличено, ведь презентованная модель Samsung имеет несколько дисплеев: один с внешней стороны, который позволяет управлять “закрытым” устройством, как обычным смартфоном; и два - внутри гаджета, которые при “разворачивании” образуют полноценный планшет с диагональю 7,2 дюйма.

В компании заявляли, что новая технология дисплея Infinity Flex в будущем поможет всячески искривлять, сгибать и даже растягивать сенсорный экран, но пока гибридный гаджет больше похож на деревянную шкатулку, причем не самую аккуратную.

Watch Samsung's foldable phone in action, from its #SDC18 demo ???? pic.twitter.com/OTuCtviIL0 — CNET (@CNET) November 7, 2018

Ради справедливости стоит отметить, что вначале конференции разработчики предупредили: модель является прототипом и конечный продукт может значительно отличаться от того, что показали на сцене. Что ж, будем надеяться.

Зачем нужен такой экран?

Представители Samsung уверены, что технология сгибающихся дисплеев несет рынку очередную революцию, как это когда-то было с первыми сенсорными смартфонами, а совсем недавно - с безрамочными устройствами.

Логика таких изменений довольно проста: дескать, современные телефоны с громадными экранами свыше 6 дюймов уже с трудом влезают в карман, а возможность сложить их пополам позволит сделать диагональ еще больше и сохранить при этом компактность устройства.

По замыслу производителя, аудитория будет чаще использовать обычный небольшой смартфон, и разворачивать устройство до размеров планшета для решения более серьезных задач.

Какие это задачи?

Для ответа на этот вопрос, менеджеры Samsung даже пригласили на конференцию представителя компании Google. Глен Мерфи, ответственный за мобильное программное обеспечение Android, рассказал, что они разработают необходимый софт для нового гибкого Samsung.

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26 — Android Developers (@AndroidDev) November 7, 2018

Среди прочего, гнущийся Android должен будет быстро форматировать картинку под разные экраны и разные разрешения, адаптировать все приложения под необходимый формат и запускать три отдельных рабочих окна на развернутом экране.

Найдет ли такая мультизадачность отклик у аудитории - пока неизвестно, ведь ранее никто не пользовался ничем подобным.

Какие еще преимущества?

Помимо специального ПО от Android, в Samsung также обновили пользовательский интерфейс. Новая система One UI, которая, очевидно, также будет доступна на гибком гаджете в следующем году, позволяет комфортнее управлять устройством одной рукой.

Инженеры разместили все необходимые для использования приложений элементы в нижнюю часть экрана, а в верхней оставили только визуальные данные, чтобы вам больше не пришлось ломать пальцы и ронять телефон.



Когда появится и сколько будет стоить?

Как уже было сказано, компания не раскрыла ни даты выхода, ни цену, ни даже название своего “Франкенштейна”. Руководители Samsung обронили скупую фразу, что производство может начаться “через несколько месяцев”.

Согласно слухам в сети, первый гибкий гаджет в линейке Samsung получит индекс X либо F, а полностью презентовать его должны не раньше февраля-марта 2019-го. По прогнозам, цена такого удовольствия составит почти $2000.

Что готовят конкуренты?

Ранее НВ cообщало, что китайская компания Royole Corporation обогнала всех конкурентов и представила первый коммерческий гаджет с гибким экраном. Их FlexPai тоже является наполовину телефоном - наполовину планшетом и будет доступен для китайских пользователей уже в декабре 2018-го по цене от $1300.

В развернутом виде, диагональ экрана составляет 7,8-дюймов и имеет разрешение 1920x1440 пикселей. FlexPai будет укомплектован чипсетом Qualcomm Snapdragon 8-го поколения (который, предположительно, получит индекс 855) с частотой процессора 2,8 ГГц.

Базовая модель идет с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также со слотом для дополнительной microSD карты. Гаджет имеет две камеры - на 20 и на 16 Мп. Разработчики обещают до 200 тыс. “свертываний”.

В ближайшее время, показать и начать производство своих гибких гаджетов планируют также Huawei, Lenovo, ZTE, Xiaomi, Doogee и даже Apple. Правда, ожидать гуттаперчевый iPhone стоит не раньше 2020-го.