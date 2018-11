А еще они гнутся. Все, что нужно знать о смартфоне Samsung с гибким экраном

Компания Samsung показала прототип смартфона, который можно сложить пополам. Гаджет появился благодаря новой технологии дисплея Infinity Flex, но ожидать на рынке его стоит только в следующем году.

Как уже писало НВ, во время конференции для разработчиков в Калифорнии, южнокорейский производитель Samsung подразнил аудиторию новым гаджетом с разворачивающимся экраном.

Устройство пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов, ведь дата выхода, название и характеристики еще неизвестны. Тем не менее, в Samsung говорят, что полусмартфон-полупланшет будет продаваться уже в следующем году и станет очередным прорывом, который изменит рынок.

В связи с этим, НВ разобиралось, что в действительности представляет из себя революционная технология Samsung.

По сути, понятие “гибкий экран” слегка преувеличено, ведь презентованная модель Samsung имеет несколько дисплеев: один с внешней стороны, который позволяет управлять “закрытым” устройством, как обычным смартфоном; и два - внутри гаджета, которые при “разворачивании” образуют полноценный планшет с диагональю 7,2 дюйма.

В компании заявляли, что новая технология дисплея Infinity Flex в будущем поможет всячески искривлять, сгибать и даже растягивать сенсорный экран, но пока гибридный гаджет больше похож на деревянную шкатулку, причем не самую аккуратную.

Ради справедливости стоит отметить, что вначале конференции разработчики предупредили: модель является прототипом и конечный продукт может значительно отличаться от того, что показали на сцене. Что ж, будем надеяться.

Представители Samsung уверены, что технология сгибающихся дисплеев несет рынку очередную революцию, как это когда-то было с первыми сенсорными смартфонами, а совсем недавно - с безрамочными устройствами.

Логика таких изменений довольно проста: дескать, современные телефоны с громадными экранами свыше 6 дюймов уже с трудом влезают в карман, а возможность сложить их пополам позволит сделать диагональ еще больше и сохранить при этом компактность устройства.

По замыслу производителя, аудитория будет чаще использовать обычный небольшой смартфон, и разворачивать устройство до размеров планшета для решения более серьезных задач.

Для ответа на этот вопрос, менеджеры Samsung даже пригласили на конференцию представителя компании Google. Глен Мерфи, ответственный за мобильное программное обеспечение Android, рассказал, что они разработают необходимый софт для нового гибкого Samsung.

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26