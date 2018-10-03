Во-первых, это красиво. Все, что нужно знать о новых устройствах Microsoft Surface

Cкучные Windows Phone не смогли долго оставаться на рынке, и умерли, так и не взлетев. Новая линейка Surface также пока не обрела пиковой популярности, но все еще держится на плаву. НВ разбиралось, в чем недостатки и преимущества очередного поколения планшетов и компьютеров от Microsoft.

С презентации модельного ряда iPhone 2018 прошел почти месяц, и новые телефоны Apple в сети уже прочесали вдоль и поперек. Кроме этого, профильные медиа предпочитают освещать новинки из Китая, которыми просто кишит современный рынок.

Устройства Microsoft, как правило, менее интересны массовому потребителю, но, в последние годы, разработчики популярной операционной системы значительно прибавили и сейчас готовы конкурировать с топовыми производителями.

На днях Microsoft показали новую линейку премиум-класса Surface, и, кроме впечатляющего внешнего вида, их характеристики явно заслуживают на наше внимание.

Что показали?

Компания представила обновленные версии планшета Surface Pro, ноутбука Surface Laptop, а также персонального компьютера Surface Studio.

Что улучшили в планшете?

Фото: CNBC/Todd Haselton

Ключевым изменением стало 8-е поколение процессора, который уже в базе имеет четыре ядра и 8 Гб оперативной памяти - в два раза больше, чем у предыдущих моделей.

Очевидно, устройство стало быстрее и производительнее - в Microsoft заявляют об ускорении работы в полтора раза, а частота нового чипа (количество операций в секунду) теперь достигнет 3,6 Гц.

На выбор доступны встроенные накопители от 128 Гб до 1 Тб. Создатели также обещают до 13,5 часов постоянного пользования батареей.

Сенсорный дисплей остался нетронутым - все те же 12,3 дюйма. Новое поколение укомплектовали задней камерой на 8 Мп и передней на 5 Мп, естественно, с поддержкой системы распознавания лица Windows Hello.

Самое главное - к традиционному платиновому серому цвету дизайнеры Microsoft добавили матовый черный вариант, что, сделало продукцию компании еще более интересной.

Что улучшили в ноутбуке?

Фото: CNBC/Todd Haselton

Surface Laptop 2 оснастили точно таким же процессором, который в топовой комплектации имеет 16 Гб оперативной памяти (как, собственно, и планшет Surface Pro 6).

Диагональ дисплея (сенсорного, конечно же) составляет 13,5 дюйма, но ноутбук должен стать на 85% быстрее, чем его предшественник.

И, да, Laptop 2 также доступен в черном матовом цвете.

Что улучшили в компьютере?

Фото: CNBC/Todd Haselton

Персональный компьютер от Microsoft несколько больше своих собратьев - модель получила сенсорный экран аж на 28 дюймов.

Да и память тут на порядок серьезнее - базовая версия доступна с 16 Гб “оперативки” и 1 Тб встроенного накопителя. “Максималку” же можно разогнать до 32 Гб оперативной памяти и 2 Тб встроенной.

Сколько стоит и когда можно купить?

За начальную версию Surface Laptop 2 теперь просят $999. Матовая версия с 256 Гб внутреннего хранилища обойдется в $1299

Новый Pro 6 ровно на сто долларов дешевле: базовая модель - $899, а стильный черный вариант с большим количество встроенной памяти - от $1199.

Полноценный компьютер Surface Studio 2, естественно, кусает кошелек еще больнее, - в зависимости от комплектации он может стоить от $3500 до $4800.

Предзаказы на все модели доступны уже сейчас, а попасть на прилавки новый планшет и ноутбук от Microsoft должны 16 октября. ПК Surface Studio 2 обещают поставить в магазины только к середине ноября.

Что говорят эксперты?

Учитывая характеристики и цену, многие прогнозируют, что новинки станут соперниками MacBook и iPad.

Из главных недостатков специалисты выделяют отсутствие портов Thunderbolt 3 и USB-C как в планшете Surface Pro 6, так и в ноутбуке Surface Laptop 2.

“Премиум-устройства конкурентов - HP, Dell, Lenovo, Apple, Razer и многих других - имеют хотя бы один внешний порт Thunderbolt 3. Это немного разочаровало в 2016-м, когда Microsoft могли стать лидерами в интерфейсе, это было серьезным недостатком в 2017-м, но, в конце 2018-го, я думаю, что это непростительно”, - пишет Питер Брайтс из Ars Technica.

Практически все издания отмечают позитивные изменения в дизайне и то, что Microsoft наконец-то выпустила элитные высокопроизводительные устройства, которые могут получить одобрение аудитории.

“Судя по моему опыту с Surface Pro, я нахожу, что это правильный баланс между портативностью и производительностью. Планшет работает с полной версией Windows 10, имеет более широкий спектр программного обеспечения, в отличие от iPad, а также включает “реальные” версии Microsoft Office. Поскольку планшет с сенсорным экраном, он также легче и гибче, чем iPad”, - объясняет Мэтт Веинбергер из Business Insider.