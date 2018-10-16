Не убьет, но придавит. Все, что нужно знать о новых смартфонах Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro - все, что нужно знать о новых флагманах китайского производителя

Компания Huawei представила свои новые флагманы - Mate 20 и Mate 20 Pro. Вот все, что нужно знать о них как потенциальным покупателям, так и тем, кто просто хочет понимать, что происходит на рынке смартфонов.

Huawei продолжает играть мышцами, показывая, что уже находится на одном уровне с Apple и Samsung, а то и в некоторых аспектах опережает именитых конкурентов.

Поэтому и отсутствие в новых флагманских смартфонах абсолютно революционных решений Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro сложно назвать проблемой.

Не было особой революции и в Apple iPhone Xs и в Samsung Galaxy Note 9. Лидеры рынка стремятся довести до идеала существующие технологии, пытаются оправдать для потребителя необходимость ежегодной смены флагмана на более новый (и более дорогой).

Вот ключевые моменты, касающиеся новых смартфонов Huawei:

1Эти устройства первыми среди Android-смартфонов получили процессор Huawei Kirin 980, изготовленный по 7-нанометровому технологическому процессу. Также это - первый процессор, в котором используются ядра нового поколения ARM Cortex-A76.

Процессор 8-ядерный (четыре Cortex-A76 и четыре Cortex A55). И ядра разделены не на два (как у большинства производителей), а на три кластера - производительный, средней загрузки и энергоэффективный (на каждый - по два ядра).

Обещают прирост производительности на 75% в сравнении с предыдущим топовым процессором Kirin 970, который использовался в Mate 10 Pro и P20 Pro. А также - повышение энергоэффективности на 58%.

Впечатляет, что в новом процессоре установлены 6,9 млрд транзисторов, это вдвое больше, чем в Kirin 970.

Присутствует и отдельный блок работы с нейросетями (искусственный интеллект), знакомый по предыдущему процессору.

Вся эта мощь дополняется 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 ГБ, который можно расширить с помощью карт памяти.

Отметим, что "железо" у обеих моделей одинаковое. Также обе новинки пойдут в продажу в оболочкой EMUI 9.0 на базе Android 9.0.

2И это не просто карточки microSD, к которым все привыкли.

Huawei решил "сыграть в Apple" и выступить в роли инноватора. В новых флагманах впервые используются карты памяти формата nano. Этот формат создан в партнерстве с японской компанией Toshiba. Его главное отличие - более компактные размеры, чем у microSD.

Пока такие карты будут только у Huawei, но компания обещает, что скоро они пройдут сертификацию и получат широкое распространение.

3Топовая модель традиционно получает приставку Pro в названии.

У нее 6,3-дюймовый изогнутый OLED-экран с широкой "монобровью". Разрешение - 1440p, поддерживается HDR.

У младшей модели Mate 20 плоский 6,5-дюймовый LCD-дисплей с небольшим круглым вырезом и более скромным разрешением 1080p.

Таким образом, между двумя моделям есть четкое внешнее отличие по вырезу на экране.

4Вслед за P20 Pro новый флагман получает тройную камеру. Оптика - по-прежнему от культового бренда Leica.

Основной модуль - широкоугольный 40-мегапиксельный (f/1.8). Его дополняют 20-мегапиксельный "сверхширокоугольный" модуль (f/2.2). А третий модуль - 8-мегапиксельный с телефото оптикой (фокусное расстояние 80 мм, f/2.2). На презентации говорили о возможности макросъемки с расстояния 2,5 см.

Фронтальная камера оснащается одним 24-мегапиксельным модулем (f/2.0).

При съемке активно задействуются возможности ИИ, который способен автоматически корректировать картинку по насыщенности, яркости и контрастности. Есть даже функция съемки людей в цвете на ч/б фоне.

Отличительной особенностью дизайна является модуль основной камеры, состоящий из четырех элементов (три объектива и вспышка).

У младшей модели есть эта особенность дизайна. И камер столько же, но они чуть отличаются.

Основной модуль всего лишь 12-мегапиксельный(f/1.8), его дополняют 16-мегапиксельный широкоугольний (f/2.2) и 8-мегапиксельный "зум" (52 мм, f/2.4).

5Заявлена функция распознавания лица в 3D. При этом в дисплей старшей модели встроен сканер отпечатков пальцев, который умеет распознавать силу давления.

В Mate 20 сканера под экраном нет, он занимает свое традиционное место на задней панели.

6Представлена новая функция зарядки SuperCharge (мощность 40 Вт). С ее помощью батарея Huawei Mate 20 Pro (емкость которой, кстати, составляет впечатляющие 4200 мАч), может быть заряжена на 70% емкости за 30 минут.

На презентации также рассказали о новом стандарте быстрой беспроводной зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор на 30% за полчаса.

Но и это не все. Представлена технология Wireless Reverse Charging. Она позволяет без проводов передавать энергию из батареи смартфона другим устройствам. Например, заряжать от смартфона беспроводные наушники.

Младшей моделю Mate 20 беспроводная зарядка не поддерживается.

7На закуску - у Huawei Mate 20 Pro есть стереодинамики и уже традиционная для флагманов защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

У младшей модели ни того, ни другого нет.

8В старшей модели нет 3,5-мм аудиоразъема.

Зато он есть в Mate 20.

Вот такой сюрприз.

9Под конец презентации была также представлена модель Mate 20 X с гигантским 7,2-дюймовым экраном и поддержкой стилуса, а также специальными решениями по охлаждению процессора, что делает новинку оптимальным геймерским устройством. По крайней мере, так заявляют в компании. Отличительной чертой также является аккумулятор емкостью 5000 мАч.

10Цены и сроки продаж новинок пока не названы.

Фанаты замерли в ожидании. Да и конкуренты, думается, тоже.

Вердикт:

Никакой революции не случилось. Но количество новшеств в новинках весьма впечатляет. Очевидно, что выпуская свои осенние флагманы позже своих конкурентов, Huawei пытается застолбить за собой позицию лидера, как минимум, до весны, когда появится следующее детище Samsung.

И Huawei Mate 20 Pro выглядит вполне уместно с такой короной на голове. Осталось понять, сколько это чудо техники будет стоить.

Что касается младшей модели, то (опять же с учетом цены) она вполне найдет своих ценителей, уже хотя бы потому, что многим больше понравится маленькая "монобровь", а для некоторых до смерти важно иметь классический разъем для наушников.