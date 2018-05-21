Всех порвет? Все, что нужно знать о нашумевшем смартфоне OnePlus 6

OnePlus 6 – все, что нужно знать о новом "убийце" iPhone X

Некоторые говорят, что OnePlus 6 - практически безупречный “андроид”, способный уложить на лопатки iPhone X. Другие указывают на недостатки новинки и уверены, что революции не будет. Попробуем разобраться.

Пока не ясно, станет ли OnePlus 6 бестселлером. Но уже ясно, что выход нового флагмана китайского производителя OnePlus всколыхнул IT-тусовку и вызвал нешуточные баталии на просторах интернета.

Первые же обзоры новинки показывают, что равнодушных нет. Практически все обзоры содержат либо дифирамбы, либо порцию критики относительно того, что OnePlus вновь наступает на старые грабли, не пытаясь исправить характерные “болезни” своих смартфонов.

Некоторые эксперты считают, что OnePlus удачно выступает в традиционном для себя амплуа “убийцы флагманов”, предлагая то же, что и нынешние флагманы Apple, Samsung и Huawei, но за меньшие деньги. Другие говорят, что OnePlus совершенно необоснованно “прется” в премиум, где этому чисто гиковскому бренду не место.

Детальный обзор OnePlus 6 появится на НВ позже, как только смартфон приедет в Украину. В предвкушении этого момента попробуем свести вместе все, что известно о нашумевшем смартфоне.

1Металл и стекло

Первая порция восторгов вокруг OnePlus 6 связана с материалами корпуса. Это металл и (впервые в истории OnePlus) стекло.

Про мнению Рэймонда Уонга из Mashable, OnePlus удалось сделать смартфон, который не уступает iPhone X или Samsung Galaxy S9 по премиальным ощущениям.

Приятно видеть, что мощный и относительно доступный по цене смартфон теперь еще и выглядит солидно и дорого, констатирует Ричард Лэй из Engadget.

Два из трех доступных цветовых решения OnePlus 6 (черный и белый) имеют матовое исполнение, благодаря чему на спинке смартфона практически не остаются заметные следы от пальцев. К третьему варианту, который красноречиво называется Mirror Black и имеет глянцевое покрытие, это не относится.

Этот вариант многие называют самым красивым, но те, кто уже держал его в руках, жалуются, что в таком исполнении смартфон получился слишком скользким, его легко выронить.

2Да, монобровь

У OnePlus 6 совершенно роскошный экран диагональю 6,28 дюйма. Это больше, чем у предшественника OnePlus 5T (хотя тут то же разрешение 2,280 x 1,080). И сверху экран фактически не имеет рамки. Все благодаря вырезу, той самой пресловутой моноброви.

Итак, OnePlus пополнил ряды брендов, которые вслед за Apple стали увеличивать экран за счет выреза, в котором умещаются фронтальная камера и датчики.

И да, отмечают первые пользователи, также как в случае с Huawei P20 Pro, монобровь порой буквально режет глаз, но не сама по себе, а из-за того, что подавляющее большинство приложений для Android не оптимизированы под нее.

Они попросту открываются строчкой ниже, поэтому области экрана по бокам от моноброви порой выглядят странно. Ну и понятное дело, остаются бесполезными.

Но это не все. Из-за того, что верхняя строка обрезается программно при просмотре видео, а нижний край экрана имеет скругленные углы, картинка выглядит не одинаковой по краям.

Остается ждать появления Android P, в котором Google решит эту проблему для системных приложений, ну и доброй воли разработчиков сторонних приложений, которые поймут, что от подражания Apple никуда не деться и придется оптимизировать свои приложения под новые реалии.

В нижней части у экрана есть рамка, которая ощутимо больше, чем в iPhone X, но ощутимо меньше, чем у многих других современных “андроидов”.

По словам Уонга из Mashable, экран OnePlus 6 с AMOLED-матрицей очень похвально ведет себя на ярком солнце - картинка остается читаемой в большинстве ситуаций.

3Железо

OnePlus верны себе. У новинки самое топовое железо из возможного на данный момент.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 845. Есть версии с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. А также три варианта объема встроенного накопителя - 64, 128 и 256 ГБ.

В смартфоне слот на две сим-карты. Обе поддерживают работу с 4G-сетями.

Но, как отмечает Лэй из Engadget, новинка лишена слота для карт памяти и, что важнее, не поддерживает функцию беспроводной зарядки.

В OnePlus 6 установлена Oxygen OS - по сути это почти “голый” Android 8.

Дэн Сейферт из The Verge особенно подчеркивает удобство использования физического переключателя между режимами (звук-вибро), который традиционно есть в OnePlus. Эта “фишка” пришла из iPhone, и другие производители смартфонов на Android, кроме OnePlus, почему-то не поддерживают ее.

43,5 мм

Да, у OnePlus 6 есть аудиоразъем 3,5 мм, которого нет уже в паре поколений iPhone, и от которого постепенно избавляются топовые “андроиды”, кроме Samsung.

OnePlus также держится за классическую технологию. Для многих покупателей это будет большим плюсом модели.

5Распознавание лица

В OnePlus 6 есть традиционный сканер отпечатков пальцев. Он расположен на тыльной стороне, что для многих может быть минусом (для того, чтобы разблокировать лежащий на столе смартфон, его придется взять в руки).

Но этим уже никого не удивишь. После iPhone X все интересуются распознаванием лица. Эта технология есть в топовых смартфонах Samsung и Huawei, но работает она там отнюдь не так хорошо, как у Apple.

И OnePlus, судя по всему, не удалось выделиться из толпы.

Судя по отзывам тех, кто уже попробовал OnePlus 6, распознавание лица не безупречно. Функция работает быстро, отмечает Уонг из Mashable, но порой ошибается, не может распознать пользователя в солнечных очках (iPhone X это умеет) и т.д.

6Защита от воды

OnePlus 6 не имеет защиты от влаги по стандарту IP68, как флагманы конкурентов. Компания заявляет лишь о “защите от брызг”.

Для многих это будет огромным минусом смартфона.

С одной стороны, многие уверены, что им не нужен влагозащищенный смартфон. С другой, разок попробовав поговорить под проливным дождем, многие убеждаются, что эта “фишка” - совсем не лишняя.

7Звук

К звучанию OnePlus 6 в наушниках у первых пользователей претензий нет. А вот тот факт, что топовый смартфон оснащен лишь одним внешним динамиком, выглядит несколько странно.

Хотелось бы стереозвук, флагман все-таки.

8Камера

Это традиционное слабое место OnePlus. Неудивительно, что в первых обзорах больше всего споров по этому поводу. Одни утверждают, что камера OnePlus 6 совершает большой рывок по сравнению с предшественниками. Другие сетуют, что существенных изменений нет.

По характеристикам камеры OnePlus 6 выглядит весьма внушительно. Сдвоенная основная камера состоит из 20-мегапиксельного и 16-мегапиксельного модулей (оба с f/1.7).

Уонг из Mashable отмечает быстрый автофокус и отличную работу системы оптической стабилизации изображения.

И все же, качество картинки во многих ситуациях уступает iPhone X, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9.

По словам Лэя из Engadget, камера OnePlus 6 слишком теряет детализацию при недостаточном освещении, сильно уступая флагманам конкурентов. В солнечный день камера OnePlus 6 проигрывает камере iPhone X по резкости, но порой выдает более натуральные цвета, отмечает Лэй.

Камера OnePlus 6 - большой шаг вперед по сравнению с предшествующими моделями бренда, отмечает Дэн Сейферт из The Verge, но до других флагманов новинке еще далеко.

9Цена

И на закуску о главном. OnePlus 6 имеет очень сладкие заявленные цены (по факту в Украине они будут традиционно выше, примерно на 30% на старте продаж и на 15-20% спустя несколько месяцев).

Итак, младшая версия (6/64 ГБ) обойдется в $529. Версия с 8/128 ГБ будет стоить $579, а топовая версия (8/256 ГБ) - $629.

Вроде как неплохо на фоне конкурентов, которые приближаются к отметке $1000 или переваливают за нее. Но все же, отмечает Лэй из Engadget, это самый дорогой флагман в истории OnePlus. Бренд перестает быть совсем уж доступным по цене.

Это отличное предложение за свои деньги, уверен Дэн Сейферт из The Verge, но OnePlus все так же требует от пользователей весьма ощутимых компромиссов. В отличие от конкурентов.

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