Временный флагман. Почему новые iPhone вскоре проиграют конкурентам

Презентации Apple долгое время демонстрировали уникальные, передовые технологии в сфере создания смартфонов. Теперь же iPhone стал рядовым игроком, а в ближайшие месяцы может и вовсе потерять статус лучшего телефона на рынке.

Уже прошла почти неделя с презентации новых iPhone, и в сети появляетсявсе больше тестовых данных и аналитики по поводу смартфонов Apple 2018. Очевидно, что эта информация немного отличается от того, что в атмосфере невероятной помпезности рассказывали нам представители Купертино.

Эксперты уже хвалили новый дисплей Apple и инновационный бионический процессор А12, но теперь настало время указать и негативные стороны iPhone Xs, Xs Max и Xr.

Производительность

В оригинальном чипсете Apple A12 впервые в истории коммерческой электроники применили разрешающую способность в 7 нанометров. Инженеры заявили, что процессор на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее А11, который установлен в iPhone X, и позволяет производить рекордные 5 триллионов операций в секунду.

Но, судя по результатам тестов производительности китайской программы Antutu, новые iPhone недолго продержатся в статусе телефона с самый сильным процессором на рынке.

iPhone XS в этом замере набрал чуть более 363 тыс. баллов. Это на 130 тыс. баллов больше, чем у прошлогоднего iPhone X и всего на 7 тыс. баллов больше, чем у китайского конкурента Huawei Mate 20, который оснастят процессором Kirin 980.

Как пишет издание Android Insider, если предположить, что процессоры Qualcomm Snapdragon продемонстрируют идентичные показатели роста производительности с чипсетами Kirin, - то уже в ближайшем поколении Snapdragon 855 смартфоны на Android станут быстрее и мощнее новых iPhone.

Конкуренция с Samsung

Безусловно, главным конкурентом флагманских Xs на сегодня является Samsung Galaxy Note 9, презентованный ранее в августе.

Топовая версия американского телефона стоит на пару сотен долларов дороже южнокорейского аналога, и, наверное поэтому, iPhone Xs Max получил на 0,1 дюйма большую диагональ.

Издание Bloomberg сравнило обе модели и, чисто технически, телефоны почти идентичны.

Из отличий - в iPhone полностью отказались от сканера отпечатка пальцев в пользу Face ID. В Samsung же этот сенсор, традиционно, поместили по центру задней поверхности смартфона.

Что касается производительности - очевидно, что из-за новой 7 нм технологии процессоров Apple, все iPhone вышли немного компактнее, но smart-стилус делает Note 9 более универсальным и приближенным к ПК. Кроме этого, с помощью кабеля, Samsung можно подключать к рабочему столу и добавлять мышку и клавиатуру через Bluetooth.

Цены и функциональная схожесть конкурентов настолько близки, что выбор потребителей может объяснить только приверженность к одному из брендов.

Отличие от предыдущих iPhone

Сравнивая новые iPhone со старыми поколениями, стоит учесть, что компания сняла с производства оригинальный iPhone X и iPhone 6. Теперь в линейке остались только 7-ка и 8-ка с их максимальными версиями Plus.

Топовые старые модели на целый дюйм меньше, и все имеют LCD-дисплеи (собственно, как и новая “бюджетная” версия Xr). Также, iPhone 7 и 8 остались последними представителями технологии Touch ID, и если в “восьмерке” установлен относительно свежий бионический процессор A11, то “семерка” до сих пор носит 4-ядерный ARM-чипсет A10 Fusion.

Но и цена на них гораздо более демократичная: если iPhone 8 Plus всего на $50 дешевле представленного на прошлой неделе Xr, то базовый iPhone 7 сейчас упал аж до $449 (в США, разумеется).

Пока неизвестно, понравятся ли новые смартфоны Apple аудитории, но, согласно известному аналитику Минь-Чи Куо, большинство продаж Apple в этом году будут приходиться на самую дешевую и “цветастую” версию iPhone Xr - около 60%. От 10% до 15% продаж займет базовая версия Xs, а от флагманской модели Xs Max ожидают около 30% поставок.

По прогнозам, одним из ключевых рынков для iPhone 2018 станет Китай, поскольку там смартфоны Apple впервые выйдут с технологией двух sim-карт.