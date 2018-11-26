Возьмут количеством. LG запатентовала смартфон с 16 модулями камеры

Корейская компания LG пошла на рекорд: она готовит выпуск смартфона с камерой, которая включает 16 датчиков.

Судя по патентному изображению, камеры расположены на изогнутой подложке, пишет PhoneArena.

Новый патент, который компания LG представила Агентству США по патентам и товарным знакам (USPTO), и который был обнаружен изданием LetsGoDigital, включает в себя смартфон с основной камерой из 16 объективов с различными фокусными расстояниями и характеристиками. И хотя это может показаться излишеством, патент показывает довольно захватывающие вещи, которые могут быть достигнуты с таким количеством камер.

В частности, одним нажатием можно получить 16 кадров всеми объективами, а затем выбрать лучший. Можно получить широкоугольный снимок красивого пейзажа, а также хорошие кадры с более длинным фокусным расстоянием.

Еще одна интересная перспектива заключается в значительно улучшенном восприятии глубины в телефоне, что может привести к более точной модели малой глубины резкости для портретного режима или даже изменению фокуса после съемки. В патенте также упоминается сшивание различных частей разных изображений вместе и другие виды манипуляций, которые пользователи могут сделать после съемки.

Более того, судя по патентным изображениям, под камерой расположено зеркало, поэтому, скорее всего, новинку можно будет применять и для селфи.

LG известна тем, что экспериментирует с новыми подходами, когда речь заходит о смартфонах, причем широкоугольный объектив становится фирменной особенностью компании. Поэтому было бы логично предположить, что LG будет экспериментировать с добавлением большего количества камер на свои телефоны.

Кроме того, на рынке уже есть портативная камера с 16 объективами. Она называется Light L16 и позволяет получать 52-мегапиксельные изображения. Разумеется, эта камера не такая компактная, как смартфон, но индустрия мобильных телефонов уже давно научилась масштабировать технические решения.

Ранее НВ сообщало, что Nokia может представить флагманский смартфон с пятью камерами уже в этом году. Гаджет уже поступил в производство и представить новинку могут в течение нескольких недель.