Возьмут количеством. LG запатентовала смартфон с 16 модулями камеры

Корейская компания LG пошла на рекорд: она готовит выпуск смартфона с камерой, которая включает 16 датчиков.
Судя по патентному изображению, камеры расположены на изогнутой подложке, пишет PhoneArena.
Новый патент, который компания LG представила Агентству США по патентам и товарным знакам (USPTO), и который был обнаружен изданием LetsGoDigital, включает в себя смартфон с основной камерой из 16 объективов с различными фокусными расстояниями и характеристиками. И хотя это может показаться излишеством, патент показывает довольно захватывающие вещи, которые могут быть достигнуты с таким количеством камер.
В частности, одним нажатием можно получить 16 кадров всеми объективами, а затем выбрать лучший. Можно получить широкоугольный снимок красивого пейзажа, а также хорошие кадры с более длинным фокусным расстоянием.
Еще одна интересная перспектива заключается в значительно улучшенном восприятии глубины в телефоне, что может привести к более точной модели малой глубины резкости для портретного режима или даже изменению фокуса после съемки. В патенте также упоминается сшивание различных частей разных изображений вместе и другие виды манипуляций, которые пользователи могут сделать после съемки.
Более того, судя по патентным изображениям, под камерой расположено зеркало, поэтому, скорее всего, новинку можно будет применять и для селфи.
LG известна тем, что экспериментирует с новыми подходами, когда речь заходит о смартфонах, причем широкоугольный объектив становится фирменной особенностью компании. Поэтому было бы логично предположить, что LG будет экспериментировать с добавлением большего количества камер на свои телефоны.
Кроме того, на рынке уже есть портативная камера с 16 объективами. Она называется Light L16 и позволяет получать 52-мегапиксельные изображения. Разумеется, эта камера не такая компактная, как смартфон, но индустрия мобильных телефонов уже давно научилась масштабировать технические решения.
Ранее НВ сообщало, что Nokia может представить флагманский смартфон с пятью камерами уже в этом году. Гаджет уже поступил в производство и представить новинку могут в течение нескольких недель.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования