10 каналов про здоровый образ жизни, на которые стоит подписаться в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, посвященные здоровому образу жизни.

МОЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР — Канал, который публикует разноформатные посты о фитнесе — от картинок с упражнениями до видео с полноценными тренировочными сессиями.

Правильное питание от Мини — Полезный канал для тех, кто при каждом приеме пищи считает калории. Автор пишет статьи о правильном питании, проводит опросы среди читателей, а также рассказывает о своем ежедневном рационе. Также иногда делится программами для тренировок.

1й Физкультурный — Канал выделяется интересной подачей материалов, удобной для восприятия. Минимум эмодзи, которые встречаются только в виде опросов (благодаря которым, кстати, читатели могут выделить более интересую статью), и максимум полезной информации — лонгриды, заметки, интересные факты.

Образ жизни — Немного нетипичный канал. Автор ставит на себе разные эксперименты, чтобы доказать эффективность или неэффективность той или иной диеты. Например, сейчас автор занимается очищением организма — 21-дневным голоданием на фрешах. И каждые несколько дней он рассказывает о своем самочувствии. Также он поставил себе несколько целей за год — например, преодолеть половину соревнования Ironman.

Йога | Online — Если вы занимаетесь (или хотите заниматься) йогой — добро пожаловать. Автор рассказывает о различных практиках йоги, медитации, психологии, духовности и питании. Все это разбавлено интересными материалами и цитатами о пользе йоги.

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Йога для жизни/YogaEveryDay — Еще один канал о йоге. Согласно опросу, почти 70% посетителей канала начали заниматься ею совсем недавно или только планируют начать – поэтому не бойтесь и начинайте вместе с этим каналом. Ведет его девушка, которая практикует йогу уже 11 лет.

WellnessPress — Необычный канал, который вряд ли можно причислить чисто к тематике ЗОЖ, но и пропускать его не хотелось. Автор предлагает проходить челленджи с целью сформировать какую-то полезную привычку. Например, недавно читатели канала привыкали регулярно кушать фрукты и овощи, а также чаще проводить время на свежем воздухе.

Ёж за ЗОЖ! — Канал с фактами, новостями и лонгридами о фитнесе, правильном питании, здоровом образе жизни, силовых тренировках и беге.

Здоровье души и тела — Для описания канала процитируем человека, который его ведет: «Канал «Здоровье души и тела» — это честный канал. Я, как автор, говорю только правду какой бы она не была. Экспериментирую над собой, в дальнейшем привожу свой опыт в теме здоровья и его понимании».

Бегать просто — Телеграм-канал о беге. Программы для новичков и опытных спортсменов, советы по подготовке к марафону, правильные диеты, рекомендации по одежде и здоровью и даже отчеты с разных соревнований. Отметим, что канал имеет свое оглавление, где вы можете выбрать интересный материал именно для себя и прочитать его в любое время.