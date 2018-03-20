В США выпустили SSD-накопитель с рекордной емкостью в 100 терабайт

Компания из Калифорнии Nimbus Data представила накопитель Nimbus Data ExaDrive DC100 с объемом 100 ТБ.

Устройство поступит в продажу летом 2018 года, пишет The Next Web.

Новый карманный SSD ExaDrive от этого производителя может хранить колоссальные 100 Тбайт данных, что делает его идеальным для центров обработки данных и серверов для служб IoT. На накопителе можно хранить 20 миллионов песен, или около половины каталога Spotify для потоковой музыки.

ExaDrive будет использовать флеш-память 3D NAND. Накопитель способен читать и записывать со скоростью 500 МБ/с. Сейчас большинство твердотельных накопителей выполнены в форм-факторе 2,5”. Однако SSD рекордной емкости от компании Nimbus Data входит в сегмент более крупных 3,5-дюймовых дисков.

Новый SSD потребляет на 85% меньше энергии на каждый ТБ который хранит, а малый размер упрощает создание массивов на серверных стойках, уменьшая объем пространства и потребность в охлаждении. Производитель заявляет, что стандартная стойка в таком случае сможет вместить более 100 петабайт данных.

Устройство будет стоить несколько тысяч долларов, когда поступит в продажу этим летом. Интересно, что 16 ТБ SSD от Samsung всего пару лет назад - в середине 2016 года - стоил $10 000.

В феврале 2018 года НВ сообщало, что компания Samsung представила SSD-накопитель PM1643 в 2,5-дюймовый форм-факторе объемом в 30 терабайт. Такой накопитель подойдет для хранения 5700 фильмов в формате Full HD. Впрочем, новое устройство предназначено все же не для хранения видео, а для корпоративных клиентов, которые хотят избавиться от механических частей стандартного жесткого диска.