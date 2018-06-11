В США смартфон Samsung загорелся во время движения и уничтожил машину

Американка уверяет, что один из двух ее смартфонов Samsung вспыхнул, когда она ехала по трассе.
Жительница Детройта обвиняет в пожаре производителя своего мобильного телефона, сообщает сайт детройтского радио WXYZ.com.
По словам женщины, у нее было два сотовых телефона, которые она положила в подстаканник своего автомобиля Nissan Maxima. Во время движения один из смартфонов вспыхнул.
"Я ехала по Эвергрин. Краем глаза я увидела искру. Я думала, что умру, когда увидела искры и огонь", - говорит женщина, которая попросила журналистов скрыть ее личность.
Рассказ женщины подтверждают отчеты Детройтского пожарного департамента.
Адвокат Джеральд Турсвелл говорит, что его клиентка по-прежнему страдает от эмоциональных срывов и проблем со сном после пожара, хотя инцидент произошел еще в конце мая.
"Мы связались с Samsung. Они были очень ответственны и отправили команду для осмотра автомобиля и частей телефона. Как только выяснится, какой из телефонов привел к возгоранию, он будет отозван, мы будем спасать жизни", - заявил адвокат.
Пресс-секретарь Samsung косвенно подтвердил факт возгорания, заявив: "Мы стремимся провести полное расследование этого вопроса, и пока мы не сможем изучить все доказательства, невозможно определить истинную причину инцидента".
В 2016 году у Samsung возникла проблема, когда смартфоны Galaxy Note 7 начали взрываться. НВ сообщало, что правительство Южной Кореи считает аккумулятор виновником возгораний флагманского фаблета Galaxy Note 7. Такой вывод был сделан после проведенного независимого от Samsung расследования причин возгорания смартфонов.
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