В США рассекретили характеристики флагманского смартфона HTC U12

Мобильный оператор Verizon раскрыл основные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона HTC U12.

Устройство получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти, сообщает Digital Trends.

На сайте также отмечалось, что HTC U12 оснащается 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением WQHD, аккумулятором емкостью 3500 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с HTC Sense. Гаджет получил защиту от воды на уровне IP68. Данные об экране противоречат ранним слухам о том, что телефон будет поставляться с OLED-дисплеем.

Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC U12 под кодовым названием Imagine получит пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Кстати, журналисты обнаружили, что на сайте Verizon Open Development сначала упоминалась модель HTC U12 Plus. Это дало повод предположить, что компания HTC пропустит имя U12. Впрочем, сообщение о телефоне с индексом Plus вскоре было удалено.

Отдельно журналисты Digital Trends подчеркивают, что не могут проверить информацию на сайте Verizon, но регистрация для использования этого сайта требует заключенного с оператором соглашения о неразглашении, а также специального сертификата страхования. Таким образом, данные вряд ли могут быть утечкой от случайных пользователей.

Текущие слухи указывают на то, что телефон представят на Тайване в мае. Ожидается, что модель на 128 Гб обойдется в 23 990 новых тайваньских долларов (около $810), то есть младшая модель на 64 ГБ будет стоить в диапазоне $600-700.