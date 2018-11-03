В США презентовали первый смартфон со сгибающимся экраном

На данный момент можно оформить предзаказ на устройство

В США компания Royole Corporation представила первый серийный смартфон с гибким экраном. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что операционная система устройства Anrdoid 9.0 может адаптировать интерфейс под текущее состояние экрана.

AMOLED-экран диагональю 7,8 дюйма имеет разрешение 1920×1080 пикселей и складывается пополам в одну сторону.

С одной стороны смартфона от экрана расположен большой выступ, в котором установлены две камеры с разрешением 20 и 16 мегапикселей, а также вспышка.

В смартфоне установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon восьмой серии с максимальной частотой 2,8 гигагерц, однако производитель не уточняет конкретную модель.

Кроме того, в устройстве установлено от 6 до 8 гигабайт оперативной памяти и от 128 до 512 встроенной, а также есть слот для карт памяти MicroSD.

На данный момент можно оформить предзаказ на устройство, продажи которого начнутся в декабре 2018 года по цене от 8999 юаней (более 35 тыс. грн – НВ)

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