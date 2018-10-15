15 октября 2018, понедельник

В Швейцарии создали перчатку для ощущаемого контакта с виртуальными объектами

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Перчатка улучшает точность манипуляции предметами в виртуальной реальности
Скриншот из видео

Перчатка улучшает точность манипуляции предметами в виртуальной реальности

В Швейцарии инженеры создали электростатическую перчатку, которая позволит ощущать физический контакт в виртуальной реальности. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на статью, представленную на конференции UIST 2018 в Берлине.

Перчатку разработала группа инженеров из Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством Отмара Хиллигеса.

В качестве основы для устройства подходит обычная перчатка, на большом и указательном пальцах которой закрепляются два электростатических тормоза. Они представляют собой две металлические полоски, одна из которых покрыта тонким слоем диэлектрика.

Принцип работы тормоза заключается в том, что при напряжении противоположные заряды на двух пластинах вызывают электростатическое притяжение. По утверждению инженеров, один тормоз в активированном состоянии может удерживать груз массой два килограмма.

Отмечается, что благодаря электростатическим тормозам на сгибах пальцев и пьезоэлектрическим актуаторам на их концах перчатка улучшает точность манипуляции предметами в виртуальной реальности.

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