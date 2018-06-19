В Швейцарии начали принимать предзаказы на смартфон Xiaomi Mi A2

Швейцарский сайт Digitec опубликовал цены и характеристики неанонсированного пока смартфона Xiaomi Mi A2.

Смартфон можно будет приобрести за 289 швейцарских франков, то есть чуть больше $290, пишет Digital Trends.

У Digitec смартфон предлагается в трех вариантах — черном, голубом и золотистом. Продажи должны начаться 8 августа. Спецификации телефона в целом соответствуют модели Mi 6X.

Xiaomi Mi A2 получит 5.99-дюймовый Full HD+ дисплей, 4 или 6 ГБ ОЗУ, батарею на 3010 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и двойную основную камеру на 12 Мп + 20 Мп. Кроме того, ожидается дактилоскопический сканер в тыльной части корпуса. Габариты Mi A2 составляют 158,7 × 75,4 × 7,3 мм, вес — 168 граммов.

В основе аппарата лежит процессор Qualcomm Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Главным отличием новинки от Mi 6X будет наличие чистого Android 8.1 Oreo вместо фирменной оболочки MIUI.

У Digitec есть подробная онлайн-страница для модели Mi A2, но эта модель еще не была официально анонсирована Xiaomi. Это означает, что характеристики гаджета все же могут отличаться от тех, которые показал швейцарский продавец. Также отмечается, что официальный выпуск смартфона в США в настоящее время маловероятен.