В сети показали официальный тизер смартфона Xiaomi Mi 6X

Представитель Xiaomi опубликовал снимок, на котором видно заднюю панель Mi 6X.

Как пояснил в своем блоге международный представитель Xiaomi Донован Сунг, компания готовится к презентации 25 апреля.

"Готовимся к нашей поездке в Ухань, где 25 апреля мы сможем показать новый Mi 6X с великолепной двойной камерой с нашим брендом-послом Крисом Ву", - написал Донован Сунг.

Изображение демонстрирует заднюю панель Xiaomi Mi 6X синего цвета. Она выполнена из металла и оснащена двойной камерой вертикальной конфигурации в верхнем левом углу, и напоминает двойную камеру, установленную на iPhone X. Ожидается, что передняя и задняя камеры Mi 6X обеспечат качественную фотосъемку, так как они будут оснащены поддержкой искусственного интеллекта.

Getting ready for our trip to Wuhan, where we'll launch the all new Mi 6X with Picture Perfect Dual Camera on April 25 with our brand ambassador Kris Wu. Hit ❤️ and leave a comment if you see any interesting product features in these shots! ???????? #Xiaomi #Mi6X #KrisWu pic.twitter.com/M3nrPsoD7d — Donovan Sung (@donovansung) 16 квітня 2018 р.

Согласно данным китайского регулятора TENAA, смартфон Mi 6X получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Процессор устройства - восьмиядерный, он работает на частоте 2,2 ГГц. Есть противоречивые слухи, окружающие процессор, который будет управлять Mi 6X. Некоторые источники заявили, что это будет Snapdragon 626, в то время как другие слухи упоминают Snapdragon 630 или Snapdragon 660.

Также будущей новинке приписывают двойную основную и 20 Мп фронтальную камеры с поддержкой распознавания лица, разъем USB Type-C, а также аккумуляторную батарею емкостью 2910 мАч. Во всех камерах смартфона Xiaomi Mi 6X будут использоваться датчики Sony.

Для гаджета будут предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

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