В сети показали официальный тизер смартфона Xiaomi Mi 6X

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Задняя панель нового смартфона
Фото: Twitter.com

Задняя панель нового смартфона

Представитель Xiaomi опубликовал снимок, на котором видно заднюю панель Mi 6X.

Как пояснил в своем блоге международный представитель Xiaomi Донован Сунг, компания готовится к презентации 25 апреля.

"Готовимся к нашей поездке в Ухань, где 25 апреля мы сможем показать новый Mi 6X с великолепной двойной камерой с нашим брендом-послом Крисом Ву", - написал Донован Сунг.

Изображение демонстрирует заднюю панель Xiaomi Mi 6X синего цвета. Она выполнена из металла и оснащена двойной камерой вертикальной конфигурации в верхнем левом углу, и напоминает двойную камеру, установленную на iPhone X. Ожидается, что передняя и задняя камеры Mi 6X обеспечат качественную фотосъемку, так как они будут оснащены поддержкой искусственного интеллекта.

Согласно данным китайского регулятора TENAA, смартфон Mi 6X получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Процессор устройства - восьмиядерный, он работает на частоте 2,2 ГГц. Есть противоречивые слухи, окружающие процессор, который будет управлять Mi 6X. Некоторые источники заявили, что это будет Snapdragon 626, в то время как другие слухи упоминают Snapdragon 630 или Snapdragon 660.

Также будущей новинке приписывают двойную основную и 20 Мп фронтальную камеры с поддержкой распознавания лица, разъем USB Type-C, а также аккумуляторную батарею емкостью 2910 мАч. Во всех камерах смартфона Xiaomi Mi 6X будут использоваться датчики Sony.

Для гаджета будут предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Ранее НВ сообщало, что на презентации игрового смартфона Black Shark генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно показал свой новый умный браслет. Судя по всему, на руке у Лэй Цзюня был Xiaomi Mi Band 3, который пока не представлен официально

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