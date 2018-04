В сети показали официальный тизер смартфона Xiaomi Mi 6X

Представитель Xiaomi опубликовал снимок, на котором видно заднюю панель Mi 6X.

Как пояснил в своем блоге международный представитель Xiaomi Донован Сунг, компания готовится к презентации 25 апреля.

"Готовимся к нашей поездке в Ухань, где 25 апреля мы сможем показать новый Mi 6X с великолепной двойной камерой с нашим брендом-послом Крисом Ву", - написал Донован Сунг.

Изображение демонстрирует заднюю панель Xiaomi Mi 6X синего цвета. Она выполнена из металла и оснащена двойной камерой вертикальной конфигурации в верхнем левом углу, и напоминает двойную камеру, установленную на iPhone X. Ожидается, что передняя и задняя камеры Mi 6X обеспечат качественную фотосъемку, так как они будут оснащены поддержкой искусственного интеллекта.

