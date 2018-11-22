В сети появился рендер гибкого смартфона от Xiaomi

Компания Xiaomi, по слухам, работает над своим первым сгибающимся смартфоном и покажет его в 2019 году.

Необычный гаджет может получить название Xiaomi Mix Flex, пишет Igeekphone.

Устройство будет оснащено основным сгибающимся экраном диагональю 7,8 дюйма и разрешением Full HD. В сложенном состоянии пользователям будет доступен второй плоский дисплей диагональю 4 дюйма. Поставщиком экранов для гаджета называют компанию LG.

Как и многие флагманы следующего года, гибкий смартфон Xiaomi, скорее всего, будет комплектоваться еще не анонсированным процессором Snapdragon 8150. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

Стоить Xiaomi Mix Flex должен 9 тысяч юаней, то есть около $1300. Хотя это на $400 меньше стоимости пока еще не вышедшего Samsung Galaxy F, журналисты отмечают, что такая цена все равно непривычно велика для китайского бренда.

Ожидается, что премьера Xiaomi Mix Flex состоится осенью следующего года, а до этого времени производитель представит модели Xiaomi Mi8S и Xiaomi Mi9, а также Xiaomi Mi Mix 3S.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei активно работает над складным телефоном, который также будет обеспечивать поддержку 5G. Конечный продукт уже неофициально показали представителям операторов в Корее.