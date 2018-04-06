В сети появился первый снимок флагманского смартфона OnePlus 6

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Так может выглядеть новый смартфон
Фото: TechTastic.nl

Так может выглядеть новый смартфон

Голландские СМИ опубликовали снимок экрана Oneplus 6, на котором запущен тест процессора.

Из снимка можно понять, что новый гаджет получит флагманский процессор Snapdragon 845, сообщает TechTastic.nl

Ожидается, что экран OnePlus 6 будет размером около 6,3 дюйма и получит соотношение сторон 19:9 с разрешением 2280 х 1080 пикселей. В верхнем краю есть отметка для размещения камеры, датчика приближения и светодиодный датчик уведомлений.

Смартфон, по слухам, получит версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти и вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Кроме того, OnePlus 6 сохранит 3,5-мм разъем для наушников.

Кроме того, OnePlus 6, вероятно, будет использовать функцию управление жестами. Компания представила эту функцию несколько месяцев назад в обновлении Beta для OnePlus 5T, и вполне вероятно, что функция включена по умолчанию на новом флагманском гаджете.

В Open Beta можно было использовать жесты, чтобы вернуться на экран, открыть список открытых приложений или вернуться в основное меню. Подобный функционал напоминает жесты для смартфона iPhone X.

Ранее НВ сообщало, что известный инсайдер Эван Бласс опубликовал снимок следующего смартфона компании OnePlus - с деревянной задней панелью. По снимку можно предположить, что деревянная структура на OnePlus 6 - несъемная. Дерево сзади также позволяет предположить, что OnePlus, наконец, реализует беспроводную зарядку на новом телефоне.

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