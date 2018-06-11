11 июня 2018, понедельник

В сети появились схематические изображения нового iPhone X Plus

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Так может выглядеть новый iPhone
Иллюстрация: Forbes

Так может выглядеть новый iPhone

Инсайдеры опубликовали новые подробности о новом флагмане Apple, раскрыв, в том числе размеры гаджета.

Судя по изображению, модель под условным названием iPhone X Plus получит большой 6.5-дюймовый дисплей с вырезом сверху, пишет PhoneArena

Габариты смартфона составят 157,2 х 77,1 мм, что немного меньше в сравнении с размерами 5,5-дюймового iPhone 8 Plus (158,4 х 78,1 мм). Этот слух подтверждает сообщения о том, что новый гаджет от Apple получит "компактный корпус".

По снимку можно предположить, что iPhone X Plus будет поставляться с тройной камерой. Однако, журналисты PhoneArena уверяют, что эта модель iPhone все же получит двойную камеру, а на схеме изображены две камеры и вспышка.

На правом торце корпуса телефона по-прежнему будет расположена кнопка блокировки экрана и включения мобильного устройства. Скорее всего, корпус новинки iPhone X Plus будет изготовлен из хирургической стали повышенной прочности, а также закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5 на тыльной и лицевой частях корпуса.

Также в интернет просочилась схема 6,1-дюймовой "бюджетной" модели iPhone, которую источник называет iPhone 9. Эта модель, как сообщается, оснащена ЖК-дисплеем без 3D Touch. Эта модель iPhone будет оснащена одной камерой на задней панели.

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