15 июня 2018, пятница

В сеть попали характеристики нового смартфона Huawei Honor

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Так может выглядеть новый смартфон
Фото: TENAA

Так может выглядеть новый смартфон

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Honor V12.

Предполагают, что смартфон может стать первым в новой линейке бренда - X-Honor, пишет GizChina

Похоже, Huawei пропустит номер 11 и представит Huawei Honor V12 в этом году. Доказательством является появление этой модели на сайте китайского центра TENAA и американской комиссии FCC. На этих сайтах появились некоторые данные о новом гаджете.

По сравнению с 5,99-дюймовым дисплеем своего предшественника, V12 представлен как гаджет с 5,5-дюймовым дисплеем, а также с батареей в 1900 мАч. Как отмечают журналисты, "размер батареи определенно неверен". Размер самого телефона будет составлять 147,8 x 71,2 x 8,6 мм.

Изображения на сайте TENAA, говорят о дизайне Honor V12, который впрочем, довольно стандартный. Смартфон обошелся без выреза в стиле iPhone X. Аппарат заключен в металлический корпус, получил двойную основную камеру, фронтальную камеру со вспышкой, сканер отпечатков пальцев на задней панели и 3,5-мм разъем на нижней грани.

Новым и неожиданным является появление бренда X-honor в нижней части задней панели. Есть вероятность, что вскоре появится новая линейка смартфонов Honor под этим названием.

Эксперты отмечают, что Huawei, вероятнее всего, начнет позиционировать Honor V12, как более доступный смартфон по сравнению с предшественником. Презентация Honor V12 может состояться летом 2018 года.

 

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