В сеть попал снимок смартфона Samsung с тремя основными камерами

Инсайдерам удалось сфотографировать смартфон Samsung с тремя основными камерами. Судя по всему, это Galaxy A7 (2018).

На фотографии видно, что новинка получит тройную камеру, которая расположится в верхнем левом углу задней панели смартфона. пишет PhoneArena.

Чуть ниже модулей камеры находится 2-тональная светодиодная вспышка, а сканер отпечатков пальцев в новом гаджете располагается на одной из его боковых граней.

Это делает Galaxy A7 (2018) первым смартфоном Samsung, который включает в себя установку с тремя камерами. Назначение каждого датчика пока неизвестно, но, по-видимому, смартфон будет поставляться с телеобъективом, что поможет с масштабированием и изображениями боке.

По слухам, в новинке будет использоваться фирменная концепция Infinity Display с безрамочным дизайном, а в основе смартфона лежит аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon 660 или Exynos 7885 и 4 ГБ оперативной памяти.

Официальный дебют может состояться 11 октября вместе с моделью Galaxy A9 (2018). Информация о ценах не была раскрыта, но продажи должны начаться вскоре после анонса 11 октября.

Ранее НВ сообщало, что Samsung опубликовала тизер-приглашение, согласно которому новое устройство линейки Galaxy выйдет уже 11 октября. Вполне вероятно, что этим устройством окажется смартфон с четырмя основными камерами.