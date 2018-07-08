В огонь и в воду. Топ-5 смартфонов для любителей активного отдыха

Топ-5 моделей, с которыми хоть в огонь, хоть в воду, все ни по чем

Пять интересных моделей, которым не страшны дожди, водоемы и жизнь вдали от розетки.

Современный смартфон – существо хрупкое и нежное, нуждается в бережном уходе и зарядке. Но и для тех, чей образ жизни не подразумевает благоприятные условия для техники, производители время от времени выпускают любопытные устройства. НВ подготовило топ-5 моделей, с которыми хоть в огонь, хоть в воду, все ни по чем.

Неубиваемый: Moto Z2 Force

Самая дорогая модель в нашей подборке, которая, тем не менее, может сэкономить немало денег любителям побить экраны и корпуса смартфонов. Z2 Force хоть и не упакован в корпус из многочисленных защитных слоев резины, да все равно крепкий. Экран покрыт двумя слоями пластика, как бутерброд, что не дает ему разбиться даже при падении с большой высоты и на очень жесткую поверхность.

Что касается остальных характеристик, то они на уровне прошлогодних флагманов, то есть тут стоит железо, с которым еще пару-тройку лет заскучать не получится. Разве что экран не сильно соответствует моде – стандартный FullHD с диагональю 5,5 дюймов.

Цена: 17 000 грн

Доступный: Blackview BV7000

Blackview BV7000 – самый доступный защищенный смартфон с минимально приемлемыми характеристиками. 2 ГБ оперативной памяти, Android 7.0 из коробки, немолодой, но адекватный для своих денег процессор MTK6735T, и все это дополняет аккумулятор емкостью 3500 мА-ч. Выглядит модель грозно, весит прилично (еще бы при таком аккумуляторе и металлических элементах корпуса), 223 грамма. Экран хоть и небольшой (5 дюймов), но добротный (IPS-матрица, разрешение FullHD). Есть сканер отпечатков пальцев и бесконтактная оплата. Защита от пыли и влаги – IP68, то есть гулять под дождем и даже упасть в реку на полчасика в нем можно спокойно.

Цена: 3 500 грн

Недорого, но с хорошим фаршем: Blackview BV8000 Pro

Blackview BV8000 – это примерно все то же самое, только в два раза мощнее. Тут 6 ГБ ОЗУ и процессор Mediatek MTK6757. На аккумулятор тоже не поскупились – 4180 мА-ч, обещают 27 часов в режиме разговора. С этим можно и в лес на затяжной уикенд, попутно не отказывая себе в интернете, и орехи колоть (вес модели – 243 г). Плавать и штурмовать дождливые Карпаты тоже можно – IP68 тут есть. Еще производитель очень старался выделиться дизайном, но, на мой взгляд, получилось очень на любителя.

И заплатить за такие возможности тоже придется вдвое больше.

Цена: 7 000 грн

Изящный и влагозащищенный: Samsung Galaxy A5 2017

В целом, тут мог бы быть любой смартфон A-серии Samsung, «пятерка» - просто усредненный ее представитель. Это обычный смартфон, без ультразащищенного корпуса, но с защитой от пыли и влаги (IP67), приличной камерой (на мой взгляд, даже в среднем сегменте Samsung выигрывает у конкурентов) и хорошим балансом характеристик. То, что модель прошлогодняя, только скрашивает ее, так как цена к текущему моменту опустилась до адекватного уровня, но модель не потеряла привлекательность. И пусть вас не смущает всего 3 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 3000 мА-ч. Производители первого эшелона вкладываются в оптимизацию софта, поэтому хоть цифры и выглядят скромно на фоне большинства «китайцев», результат все равно достойный. Да и Super AMOLED-экран по энергоэффективности здорово превосходит IPS-матрицы.

Цена: 9 000 грн

Достойная альтернатива: Huawei P20 Lite

В Huawei P20 Lite тоже речь идет только о защите от пыли и влаги. Но вместе с этим приятным бонусом пользователь получает и много других. Изящный и компактный корпус, экран с соотношением 18:9, хорошую автономность и приятный дизайн. А заодно поддержку aptX (то есть музыку в беспроводных наушниках можно слушать без потери качества, если наушники также поддерживают технологию) и все современные коммуникации. Правда пока модель новая, цена на нее кусается.

Цена: 12 000 грн

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