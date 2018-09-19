В новой iOS 12 нашли подробности о iPad Pro

Компания Apple выпустила для разработчиков новую тестовую версию iOS 12.1 и в ней нашли упоминания о грядущем выходе iPad Pro следующего поколения.

В коде прошивки разработчики нашли ссылку iPad2018Fall, то есть упоминание осенних iPad 2018 года, пишет 9to5mac.com.

В предыдущей версии приложения были включены только идентификаторы для iPhone 2018. Это означает, что приложение обновляется, чтобы научить пользователей, как использовать новые жесты на новой модели iPad, которые будут выпущены осенью этого года. Также в коде нашлись упоминания Face ID в горизонтальном режиме для планшетов.

Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.

В нескольких отчетах говорилось, что в этом году Apple выпустит новые модели iPad Pro. Совсем недавно, известный аналитик Мин-Чи Куо предполагал, что новые iPad будут оснащены разъемом USB-C вместо Lightning.

В то время, как некоторые ожидали, что Apple представит новые модели iPad на своем сентябрьском мероприятии, вместе с iPhone, это оказалось не так. Теперь кажется вероятным, что Apple проведет еще одно мероприятие в октябре для новых iPad и Mac.

Ранее НВ сообщало, что в iOS 12 добавили настоящий менеджер паролей, который будет следить за вашими реквизитами входа на разные сайты и в приложения, а также напоминать, если какой-то из паролей нужно сменить. Кроме этого, в новое ПО внесли функцию автозаполнения кода для двухфакторной идентификации.