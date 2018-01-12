В мире впервые за шесть лет увеличились продажи настольных компьютеров

В четвертом квартале 2017 года впервые за шесть лет мировой рынок персональных компьютеров начал расти

Поставки ПК немного снизились в целом в 2017 году, но аналитики называют прошлый год самым успешным для рынка после 2011, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в четвертом квартале 2017 года производители отгрузили 70,6 млн единиц персональных компьютеров, по сравнению с 70,1 млн годом ранее. Рост продаж составил 0,7%, хотя аналитики предрекали дальнейшее падение спроса примерно на 1,7% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.

"Результаты четвертого квартала показали некоторый потенциально вселяющий оптимизм прогресс в сложной ситуации с розницей и потребительскими ПК", - отмечает аналитик IDC Джей Чоу.

Эксперт полагает, что ситуация будет улучшаться. Этому способствует появление новых решений на рынке. Спрос должен повыситься после выхода процессоров Intel с аппаратной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown.

По статистике, продажи ПК увеличились в четвертом квартале 2017 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Японии) и Латинской Америке. В Европе и странах Ближнего Востока и Африки продажи были стабильными, а в Японии зафиксирован шестой подряд рост в квартальном выражении. А вот в США продажи снижаются.

Крупнейшим производителем ПК стала HP Inc., которая заняла 23,5% рынка и обошла Lenovo. Замыкает тройку лидеров Dell, за ней следует Apple, а Asustek и Acer делят пятое место. Положительной динамикой продаж в четвёртом квартале могли похвастать только HP, Dell и Apple.