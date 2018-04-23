В Meizu переосмыслили классику и вышли за рамки

В день своего пятнадцатилетия технологический гигант Meizu выпустил три юбилейные модели: Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite (M15). Презентовали новинки под слоганом «Переосмысли классику».

Meizu 15 Plus, Meizu 15, и Meizu 15 Lite (M15) – удачное сочетание традиций и инноваций. Невероятно стильно смотрится Meizu 15 в модном весенне-летнем цвете – White. Meizu подчеркнули, что белый цвет очень популярен в промышленном дизайне. Кнопка mBack сохранена на лицевой панели и стала самым маленьким в мире дактилоскопическим сканером с отдельным вибро-механизмом M Engine, как Taptic Engine у Apple. Скорость распознавания mBack составляет 0,08s. Разблокировать новые модели можно с помощью лица, как это модно во всех флагманских устройствах. На моделях Meizu 15, Meizu 15 Plus встроенные стереодинамики: аудиочип HiFi качества звука сохранил 3,5-разъём.

Все смартфоны новой линейки рассчитаны на то, чтобы можно было пользоваться смартфоном одной рукой.

Потому боковые рамки практически отсутствуют. Компания Meizu мыслит нестандартно: теперь световой индикатор уведомлений находится на боковой грани смартфона. Meizu удалось установить матрицу с огромными пикселями размером в 1,55 µm – это больше, чем у iPhone X и Samsung S9. По заявлению производителя, камера в новых Meizu смело может конкурировать по качеству ночной съемки с Apple и Samsung.

Новая оболочка Flyme 7 задает новые стандарты оптимизации и плавности работы системы. Полностью переосмыслен пользовательский интерфейс и стало ещё больше возможностей настроить систему индивидуально.

Старт продаж запланирован на июнь. Предзаказы на смартфоны новой линейки Meizu 15 уже оформляются по предварительно обозначенной стоимости новинок:

Meizu M15 (Lite) – 7999 грн: https://www.citrus.ua/shop/goods/mobile/189/522375

Meizu 15 – от 11999 грн: https://www.citrus.ua/shop/goods/mobile/189/522374

Meizu 15 plus – от 13999 грн: https://www.citrus.ua/shop/goods/mobile/189/522376

Также Meizu представили Bluetooth-наушники Halo и Pop.

Halo изготовлен из тонкого оптического волокна, излучающего свет (технология Corning Fibrance). Диаметр мембраны излучателей – 10 миллиметров. Meizu уверяют: наушники проработают до 15 часов благодаря аккумулятору в 360 мАч.

Наушники Pop форм-факторно похожи на Apple AirPods. Оснащены активным шумоподавлением. Управление осуществляется при помощи сенсорной кнопки. Чехол, идущий в комплекте, поддерживает беспроводную зарядку, которой хватит на три часа воспроизведения музыки. Защита от влаги по стандарту IPX5 (воздействие струй воды под низким давлением).

Перфекционизм в идеях и следование выбранному курсу – нерушимые принципы компании Meizu. Результат – исключительное качество техники. Юбилейное трио Meizu 15 уверенно продолжает эти традиции. Компания Цитрус всегда щедро делится с Вами лучшими наработками своих партнеров.