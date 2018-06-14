В Корее назвали дату дебюта смартфона Samsung Galaxy Note 9

По данным источника в Южной Корее, Samsung представит Galaxy Note 9 на мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 9 августа.

Таким образом, между анонсами Galaxy Note 8 и Note 9 пройдет меньше года, сообщает Korea Herald.

Ожидается, что предстоящий флагманский продукт получит некоторые изменения во внешнем дизайне. В частности, сенсорный модуль отпечатков пальцев находится под модулем камеры на задней стороне смартфона, аналогичным серии Galaxy S9, а не сбоку от камеры, как в Note 8.

По мнению отраслевых наблюдателей, Samsung, похоже, снова отложила внедрение встроенного датчика отпечатков пальцев из-за технологических трудностей для массового производства.

По слухам, смартфон получит дисплей размером около 6,4 дюйма по диагонали. По этому показателю новинка несколько превзойдет предшественника: устройство Galaxy Note 8 снабжено 6,3-дюймовым экраном. Новый фаблет получит аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч и поддержку технологии быстрой беспроводной подзарядки. Это подверждает документация на сайте Федеральной комиссии по связи США.

Galaxy Note 9 будет комплектоваться процессором Exynos 9 Series 9810 или Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж. Объем оперативной памяти якобы составит 8 Гб. Сообщается также, что Galaxy Note 9 получит до 512 Гб встроенной памяти.

Еще один источник рассекретил цветовую гамму будущего флагмана. Смартфон выйдет в пяти вариантах расцветки — черной, синей, серой, сиреневой и коричневой.

Впрочем, журналисты Korea Herald отмечают, что ранее источники заверяли, что презентация гаджета пройдет неделей раньше, 2 августа. Отметим, смартфон Samsung Galaxy Note 8 был представлен 23 августа 2017 в Нью-Йорке.