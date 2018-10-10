10 октября 2018, среда

В конце октября Huawei покажет смартфон с выдвижной камерой

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В октябре представят новый смартфон Honor
Скриншот

В октябре представят новый смартфон Honor

Компания Huawei объявила дату полноценного анонса своего необычного смартфона Honor Magic 2 - флагмана бренда Honor.

Первый тизер этого смартфона был показан в начале сентября, в Берлине на выставке IFA 2018, сообщает GSMArena

Если открыть официальный китайский сайт бренда Honor, там появляется плакат с новым тизером, на котором упомянута дата презентации - 31 октября. Официальное мероприятие пройдет в Пекине. Смартон уже назвали одной из самых ожидаемых новинок осени.

В Honor также указали на тизере главную особенность корпуса устройства – блок выдвигающейся камеры.

Ожидается, что Honor Magic 2 получит 6-дюймовый AMOLED-дисплей FullView с разрешением 2880×1440 пикселей. В гаджете будет использоваться восьмиядерный процессор Kirin 980, выполненный по 7 нм техпроцессу. Емкость оперативной памяти должна составить 6 ГБ.

Смартфон будет поддерживать сверхбыструю 40-ваттную зарядку SuperCharge 2.0, которая позволит зарядить аккумулятор смартфона до 70% всего за полчаса.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei подтвердила через свой аккаунт в Twitter подготовку игровой модели смартфона Mate 20X. Судя по всему, новинку представят 16 октября вместе с другими моделями серии Mate 20. Короткий тизер, который прикрепили к твиту, сообщает о большой емкости аккумулятора новинки и продвинутой системе охлаждения.

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