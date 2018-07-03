В китайском храме начал служение робот-буддист

В буддистском храме Лунцюань в Пекине теперь можно увидеть робота-монаха по имени Xian'er.

Дизайн робота основан на популярном в Китае мультипликационном персонаже, пишет TechCrunch.

"Его высота - около полуметра. Это очаровательный маленький бот, способный немного говорить, у которого есть маленький планшет на животе. Мы встретили его, когда он стоял у стены и заряжался", - рассказывают журналисты.

Эта конкретная модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, который в настоящее время существует в мире. Этот робот обучен приветствовать молодых посетителей в храме Лонцюань.

Дети и другие посетители могут взаимодействовать с роботом через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Роботу можно задать сотню различных вопросов. Однако, вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот обучен предлагать ответы, предоставленные мастерами храма.

"Кажется, здесь есть хорошая метафора для медитации или осознанности, поскольку он регулярно сталкивается с объектами, а его ум находится где-то в другом месте", - отмечают журналисты.

Роботизированная версия Xian'er, который также является персонажем книг и мультфильмов, была создана в 2015 году с помощью ряда китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. Он призван служить своеобразным посредником, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века.