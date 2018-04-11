В Китае сфотографировали флагманский Xiaomi Mi 7

Китайские инсайдеры выложили в сеть "живые" фото смартфона Xiaomi Mi 7, который пока не представлен официально.

Снимок подтверждает, что сканер отпечатков пальцев в Mi 7 разместят под дисплеем, пишет Gizchina.

Предполагаемый Mi 7 получит вырез в верхней части дисплея, что подтверждает предыдущие слухи. Также видны тонкие рамки справа, слева, сверху и чуть толще – снизу. На том же снимке мы также можем увидеть меню настроек телефона, например, программное обеспечение - MIUI 9.5 на базе Android 8.1 Oreo и многое другое.

Сзади у смартфона расположится вертикальная двойная камера со светодиодной вспышкой. Так как нигде не видно сканера отпечатков пальцев, то он, вероятнее всего, встроен в дисплей.

"Xiaomi Mi 7 выглядит довольно элегантно в своем стеклянном корпусе, что позволит поддерживать беспроводную зарядку, а также NFC, плюс мы получаем две задние камеры, размещенные так же, как на Redmi Note 5 и Mi MIX 2S", - отмечают журналисты Gizchina.

Источник, опубликовавший снимок, уверяет, что будущая новинка оснащена 6,01-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей (Full HD+) и соотношением сторон 18:9, а также 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630 и модемом X20 LTE со скоростью до 1,2 Гбит/с.

Предположительно, стартовая цена на Xiaomi Mi7 составит $427, а для флагмана в топовом исполнении достигнет $475. Среди факторов, приведших к удорожанию, называют высокую стоимость Snapdragon 845.