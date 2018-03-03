В Китае сертифицировали две новых версии Meizu M6S

На сайте Китайской Коммуникационной Комиссии TENAA появились новые модели Meizu M6s c большим количеством памяти.

Речь идет о модели, которая оснащена 4 ГБ оперативной памяти, а также версии 6/128 ГБ, пишет Gizchina.

Все остальные спецификации останутся неизменными. Meizu M6S работает от процессора Samsung Exynos 7872. Дисплей представляет собой полноразмерную 5,7-дюймовую панель с соотношением сторон 18: 9 и разрешением HD+.

В оснащение аппарата входит дактилоскопический датчик на боковой грани, поскольку Meizu отказалась в этой модели от традиционной кнопки mBack, а также камеры разрешением 16 и 8 Мп.

Некоторое источники в Китае уверяют, что новые версии смартфона поступят в продажу уже до конца марта, но полной уверенности в этом нет. Точно известно, что цена устройств вырастет и составит как минимум $220.