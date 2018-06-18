В Китае рассекретили спецификации и цены новых смартфнов Meizu

В сети появились новые подробности о готовящейся к выпуску серии флагманских смартфонов Meizu 16.

По новым данным, только модель Meizu 16 Plus получит топовый чип Qualcomm Snapdragon 845, сообщает GizChina.

Всего пару дней назад Джек Вонг, основатель Meizu, подтвердил, что в серию смартфонов Meizu 16 установят Qualcomm Snapdragon 845, а сами модели увидят свет в августе. Сегодняшняя утечка подтверждает, что будут два варианта смартфона: Meizu 16 и Meizu 16 Plus.

Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 845 будет частью модели 16 Plus, в то время как Meizu 16 будет работать под управлением нового Snapdragon 710. Интересно, что спереди смартфон напоминает Samsung Galaxy S9. Вполне возможно, поставщиком экранов будет выступать Samsung Display.

Также отмечается 20-мегапиксельная фронтальная камера и 12-мегапиксельная двойная основная камера. Смартфоны получат быструю зарядку Super Cold mCharge на 32 Вт и поддержку беспроводной зарядки. Обе новинки должны представить в августе.

По мнению инсайдеров, смартфон Meizu 16 в конфигурации 6ГБ + 128ГБ будет стоить 3398 юаней ($ 527). Более мощная версия, с 8 ГБ оперативной памяти обойдется покупателям в $ 559. Meizu 16 Plus получит три версии с различны объемом памяти по цене от $ 559 до $ 666.

Дактилоскопический датчик у обеих моделей должен располагаться под поверхностью дисплея, поскольку на рендерах нет сканера на передней или задней панели. Такое необычное решение от Meizu заставляет относиться к утечке с некоторым недоверием.