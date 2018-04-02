В Китае рассекретили характеристики смартфона Xiaomi Mi A2

Китайские источники сообщили о характеристиках официально не представленного смартфона Xiaomi Mi 6X, который будет продаваться также под названием Xiaomi Mi A2.

Судя по всему, смартфон получит процессор Snapdragon 626 и двойную заднюю камеру, сообщает ресурс BestUnderR.

Смартфон будет оснащен 5,99-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением Full-HD + (2160 x 1080) и соотношением сторон 18: 9. Смартфон получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2910 мАч.

Устройство будет оснащено двойной основной камерой с 20-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f / 2.0 и 8-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f / 1.8 и светодиодной вспышкой. Ожидается, что камера получит автофокусировку обнаружения фазы (PDAF), а также оптический стабилизатор изображения (OIS). На передней панели будет установлен 20-мегапиксельный сенсор.

Mi A2, вероятно, будет выполнен в металлическом корпусе с изогнутыми антенными полосами, расположенными по верхнему и нижнему краям. Кнопка регулировки громкости и кнопка питания расположены на правом крае.

Отметим, что модель Xiaomi Mi A1 стал первым устройством Xiaomi, которое работает не на фирменной оболочке MIUI, а на стоковой Android One от Google. Эта особенность в сочетании с техническими характеристиками обеспечили модели большую популярность.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi анонсирует смартфон на процессоре Helio P60 во втором квартале 2018 года. MediaTek Helio P60 построен на 12-нанометровом техпроцессе TSMC, который обеспечивает 15% -ное снижение энергопотребления по сравнению с 14-нм чипами. Его особенностью являются встроенные средства NeuroPilot AI, предназначенные для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом.