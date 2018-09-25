25 сентября 2018, вторник

В Китае раскрыли характеристики игрового смартфона Xiaomi

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Смартфон Xiaomi Black Shark 2 сертифицирован TENAA
Фото: TENAA

Смартфон Xiaomi Black Shark 2 сертифицирован TENAA

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Xiaomi Black Shark 2, который пока не представлен официально.

Первый игровой смартфон Xiaomi Black Shark был выпущен в апреле, но уже сейчас компания готовит обновление гаджета, пишет GSMArena

В базе данных TENAA модель проходит под номером AWM-A0. Фотографии показывают аналогичный оригинальному дизайн с узором, но на задней панели сдвоенная камера и светодиодная вспышка расположены вертикально, тогда как у предшественника камера был горизонтальная.

Кроме того, ранее сканер отпечатков пальцев размещался в домашней кнопке, а теперь переместился на заднюю панель. Это объясняется тем, что на лицевой панели установили широкоформатный дисплей с тонкими рамками. В то же время, с задней панели были убраны фактурные вставки.

Среди характеристик Xiaomi Black Shark 2 упомянуты экран диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Ранее НВ сообщало, что Nokia также работает над собственным игровым смартфоном. Индийское подразделение компании разместило тизер о планах по созданию телефона, специально предназначенного для игр. 10-секундный клип показывает несколько игровых сцен и контур смартфона, подсвеченного тремя синими огнями.

 

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