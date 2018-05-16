В Китае представили смартфон с терабайтом встроенной памяти

Бренд Smartisan представил флагманский смартфон R1, который получил накопитель UFS 2.1 с рекордным объемом в 1 теребайт.

Покупателям также будут предлагаться версии с 64 и 128 Гбайт флеш-памяти, пишет GizmoChina.

Устройство оснащено 6,17-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18,7:9 и разрешением 2242×1080 пикселей. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Новинка компании получила безрамочный дизайн и вырез в верхней части экрана. Но этот вырез напоминает не iPhone X, а Essential Phone. При этом соотношение площади экрана к корпусу составляет лишь 84%.

Основная двойная камера включает основной 12-мегапиксельный модуль Sony IMX363 с технологией быстрой фокусировки Dual Pixel и оптической стабилизацией. Второй модуль 20-мегапиксельный. Фронтальная камера на 24 мегапикселя.

Процессор Qualcomm Snapdragon 845 работает в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Внутренней памяти может быть 64 или 128 ГБ, а также 1 ТБ в максимальной конфигурации. Сканер отпечатков пальцев находится под логотипом Smartisan. Аппарат работает на собственной операционной системе Smartisan OS 6.

R1 поддерживает Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC + eSE и имеет порт USB-C. Он также поддерживает двойную SIM-карту. Smartisan R1 входит в очень короткий список устройств, которые поддерживают быструю зарядку Quick Charge 4+. При этом смартфон лишен привычного аудиоразъема.

Smartisan R1 доступен для покупки на официальном сайте китайского производителя, а также на JD.com. Стоимость гаджета начинается от $549 за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Топовая версия, с терабайтом встроенной памяти и 8 ГБ "оперативки" обойдется почти в $1400.