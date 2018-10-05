В Китае представили смартфон Nokia 7.1 с вырезом в экране

Компания HMD Global анонсировала новое устройство Nokia 7.1, которое, в отличие от предыдущих моделей, будет выпущено на рынках США и Великобритании.
Смартфон Nokia 7.1 будет доступен для предзаказа в Amazon уже с 5 октября, пишет The Verge.
Новинка получила 5,84-дюймовый PureDisplay дисплей с разрешением Full HD+. Экран поддерживает стандарт HDR10, это один из первых бюджетных смартфонов с поддержкой 10-битного цвета. Также дисплей автоматически настраивает яркость и контрастность под условия освещения. Кроме этого, поддерживается возможность преобразования HDR-контента в SDR.
В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 636, дополненный 3 либо 4 ГБ ОЗУ и 32 либо 64 ГБ флэш-памяти. Nokia 7.1 получил двойную основную камеру с оптикой Carl Zeiss, разрешение — 12+ 5 Мп. Второй модуль используется только для программного размытия заднего фона на фотографиях. Фронтальная камера - на 8 Мп.
Телефон, как и большинство других телефонов в линейке смартфонов Nokia, создан по программе Android One, которая гарантирует, что гаджет будет продолжать получать обновления ОС в течение двух лет. Nokia 7.1 получил Android Oreo прямо из коробки, но в ноябре смарфон обновится до Android Pie. Это означает, что вы сможете использовать адаптивную батарею Android Pie, которая поможет растянуть время работы аккумулятора на 3,060 мАч.
Nokia 7.1 будет выпускаться в двух цветах: "глянцевый полуночный синий" и "глянцевая сталь". Он будет доступен в 32-гигабайтном варианте в Европе по цене 319 евро или 64 ГБ за 349 евро, тогда как у США будет только 64-гигабайтная версия за $349.
В дополнение к 7.1, HMD также выпускает два новых аксессуара Nokia: беспроводные наушники True Wireless earbuds и Nokia Pro. True Wireless earbuds предлагают 3,5 часа игрового времени, являются водонепроницаемыми и могут заряжаться от беспроводного зарядного устройства. Версия Pro предлагает до 10 часов воспроизведения. Оба варианта наушников могут использоваться для ответа на вызовы без необходимости вынимать телефон.
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