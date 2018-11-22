В Китае представили новый смартфон Nokia

Смартфон Nokia 3.1 Plus с шестидюймовым экраном и процессором Helio P22 поступил в продажу в Китае.
Ранее этот гаджет был доступен только в Индии, а теперь появится на международном рынке, пишет GizmoChina.
Смартфон Nokia 3,1 Plus продается по цене 1099 юаней, то есть $ 158,6, для варианта 3 + 32GB, что довольно близко к индийским ценам. По мнению журналистов, в Китае компания HMD Global явно ищет покупателей начального уровня. А вот в восточной Европе цена такого смартфона должна составить уже около $190.
Смартфон получил экран с диагональю 6 дюймов, разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Nokia 3.1 Plus - самый дешевый из гаджетов бренда, которые получили двойную основную камеру. Датчики в этой модели получили разрешение 13 и 5 МП. Фронтальная камера - на 8 мегапикселей.
Аппаратной основой Nokia 3.1 Plus стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч.
Гаджет работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. При этом смартфон является участником программы Android One. У новинки есть 3,5-мм разъем для наушников и порт micro-USB. Возможна поддержка NFC, но она будет доступна не во всех регионах.
Nokia 3.1 Plus поставляется в двух цветах, на данный момент, White и Navy Blue. Журналисты отмечают, что, если покупатель добавит пару сотен юаней (около $30), он получит устройства более высокого уровня, такие как новый Honor 10 Lite с процессором Kirin 710, Full HD + и аккумулятором 3400 мАч. Таким образом, будет интересно узнать, сможет ли модель преуспеть на китайском рынке.
Журнал НВ
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