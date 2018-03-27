В Китае опубликовали спецификации нового смартфона Xiaomi

В базе данных китайского регулятора TENAA появились данные о смартфоне Xiaomi Mi A2.

Смартфон с модельным номером M1804D2SC получит шестидюймовый экран с соотношением сторон 18:9, сообщает Phone Radar.

Mi A2 будет выполнен в металлическом корпусе с изогнутыми антенными полосами, расположенными по верхнему и нижнему краям. Вертикально выровненные двойные задние камеры можно увидеть в верхнем левом углу. На задней панели также имеется круглый датчик отпечатков пальцев. Кнопка регулировки громкости и кнопка питания расположены на правом крае.

Внешне аппарат напоминает Redmi Note 5 Pro, но без пластиковых вставок сзади. В то время, как Redmi Note 5 Pro поставляется с батареей емкостью 4 000 мАч, Mi A2 должен получит батарею на 2,910 мАч. Гаджет получит тот же 5,99-дюймовый Full HD + дисплей с соотношением сторон 18:9, как у Redmi Note 5 Pro.

В отличие от Redmi Note 5 Pro, Mi A2 будет поставляться с портом USB C. В то время как Redmi Note 5 Pro имеет толщину 8,05 мм, Mi A2 значительно тоньше. Анонсируется, что его толщина будет всего 7,3 мм.

Ожидается, что этот смартфон скоро будет запущен в Китае как Mi 6X, преемник прошлогоднего Mi 5X. А смартфон Mi 5X на международных рынках получил имя Mi A1. Таким образом, предстоящий Mi 6X может выйти на международные рынки, как Mi A2. Вероятно, это устройство также будет работать под управлением Android One.

На данный момент нет информации о точной дате запуска смартфона Mi A2 (или Mi 6X). Журналисты предполагают, что сообщение о дате анонса нового гаджета могут сделать 27 марта, во время анонса безрамочного Mi MIX 2S.