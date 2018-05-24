В Китае опубликовали характеристики нового смартфона Xiaomi

В базе данных китайского регулятора TENAA появились данные о неизвестной модели смартфона Xiaomi.

Модель получила обозначение M1804C3DE и на данный момент считается, что это может быть Xiaomi Redmi 6, пишет GizmoChina.

Xiaomi M1804C3DE, а также очень похожие на него модели с индексами M1804C3CC и M1804C3CE имеют один и тот же дисплей, батарею, процессор и размеры, но отличаются конфигурацией памяти и камерами.

Все три телефона имеют 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440 x 720. Они работают от неназванного восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,0 ГГц. Судя по всему, это Snapdragon 625. На моделях установили аккумуляторы емкостью 3000 мАч. Смартфоны работают под управлением Android 8.1 Oreo.

Xiaomi M1804C3DE поставляется в 2 Гб, 3 Гб и 4 Гб вариантах с 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб памяти соответственно. TENAA также говорит, что у него есть три камеры, хотя нет никаких фотографий для подтверждения этого факта. На сайте TENAA упоминается 12-мегапиксельный датчик, но нет упоминаний о втором датчике. Также есть 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Xiaomi M1804C3CC получит только 2 ГБ оперативной памяти с 16 ГБ встроенной памяти. Он также имеет одну заднюю камеру 13 МП и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Xiaomi M1804C3CE запустят в двух вкерсиях: с 2 Гб оперативной памяти и 3 Гб оперативной памяти. К сожалению, регулятор TENAA не предоставил фотографии этих моделей.

"Если вы спросите нас, почему существуют три модели с различными конфигурациями камер, наша версия такова: одна из них - базовая модель, другая - модель Plus, а третья - модель Pro или Prime для любого индекса, с которым эти телефоны поступят в продажу", - отмечает GizmoChina.

Ранее НВ сообщало, что руководитель компании Xiaomi Лей Цзюнь написал в сервисе микроблогов Weibo, что Mi Max 3 будет выпущен в июле этого года. Новый фаблет Xiaomi должен получить почти семидюймовый экран.