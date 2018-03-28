В Китае начались продажи смартфона Vivo со сканером отпечатков пальцев в экране

Китайская компания Vivo начала продажи смартфона Vivo X21 UD со сканером отпечатков пальцев, который встроен прямо в экран.

Обычная версия Vivo X21 со сканером на задней панели появилась в продаже почти сразу после анонса 19 марта, пишет GizmoChina.

Смартфоны Vivo X21 и X21 UD имеют идентичные спецификации. X21 оснащен 6,28-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + 2280 x 1080 пикселей. Экран получил соотношение сторон 19:9.

Vivo X21 UD оснащен 128 ГБ оперативной памяти и 6 ГБ оперативной памяти, а также получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Другие функции включают помощник Jovi AI, звуковой чип Hi-Fi AK4376A, Wi-Fi 802.11ac, 4G LTE, Bluetooth 5.0, microUSB и GPS.

Гаджет Vivo X21 UD, который можно купить с 28 марта, к примеру, на сайте JD.com, поставляется в черном и красном цветах. Стоимость гаджета в Китае составляет 3,598 юаней, то есть примерно $509.

Ранее НВ сообщало о том, что на презентации в Париже компания Huawei представила роскошный смартфон Porsche Design Mate RS с 512 ГБ оперативной памяти. В дополнение к рекордному объему памяти, телефон имеет два считывателя отпечатков пальцев: один на задней панели и один встроенный под 6-дюймовым OLED-экраном. Вероятно, владелец сможет использовать двойные сканеры отпечатков пальцев для переключения профилей. Это второй телефон от крупного производителя со встроенным в экран сканером отпечатков после смартфона от Vivo.