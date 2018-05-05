В КГБ Беларуси разработали собственный смартфон

Председатель местного Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик в эфире продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи.

По словам представителя КГБ Беларуси, телефонный аппарат позволяет обеспечить высокую защищенность информации, сообщает TYT.BY.

"Существует и востребована закрытая правительственная связь. Но время требует каких-то новых решений. Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом", — отметил Валерий Вакульчик.

По его словам, соответствующая работа проведена. Разработан, изготовлен и уже запускается в серийное производство первый белорусский мобильный телефон. Судя по кадрам, он работает на операционной системе Android.

"Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор", — рассказал председатель КГБ. Он отметил, что подобные телефоны есть всего в нескольких государствах, и белорусский аппарат не уступает им по качеству и даже лучше по некоторым параметрам.

"Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона", — подчеркнул Валерий Вакульчик.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам", — добавил председатель КГБ Беларуси.