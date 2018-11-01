01 ноября 2018, четверг

В iOS 12.1 нашли ошибку, которая позволяет обойти пароль

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iOS 12.1 позволяет обойти пароль
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iOS 12.1 позволяет обойти пароль

Apple выпустила последнее обновление iOS 12.1 совсем недавно, но исследователи безопасности уже обнаружили проблему с блокировкой экрана.

Атака требует физического доступа к iPhone и позволяет получить доступ к списку контактов, пишет The Verge

Этот конкретный эксплойт работает только на iOS 12.1, он был обнаружен спустя несколько часов после того, как Apple выпустила обновление. Для обхода пароля необходим физический доступ к устройству.

Атакующему нужно позвонить на iPhone жертвы с другого iPhone. Затем, когда на звонок ответят, нужно запустить видеочат Facetime, обратиться к меню в правом нижнем углу и выбрать опцию Добавить человека (Add Person). После нужно нажать на иконку + и получить доступ к полному списку контактов.

Эта уязвимость безопасности актуальна для всех моделей iPhone, обновлённых до iOS 12, в том числе для новейших аппаратов iPhone XS, XS Max и XR. Можно ожидать, что в скором времени Apple выпустит заплатку, которая устранит описанную проблему.

Разработчик Хосе Родригес опубликовал видео, на котором демонстрируется атака, позволяющая получить несанкционированный доступ к списку контактов на устройстве с использование группового чата в FaceTime.

 

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