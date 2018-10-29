Без кнопки. В iOS 12 нашли подтверждение дизайна нового iPad Pro

Apple, как ожидается, выпустит новые модели iPad Pro на своем мероприятии в Нью-Йорке 30 октября. Новый значок в iOS 12 подтверждает слухи о том, что в новых планшетах не будет кнопки Home.

Разработчик Гильерме Рэмбо смог найти подтверждение дизайна iPad Pro 2018 года в последних сборках iOS 12.1, пишет The Next Web.

Конструкция предполагает, что устройство получит сплошные панели без вырезов. В соответствии с изображением, на планшете будут располагаться кнопки громкости сбоку и кнопку включения сверху. Новый iPad Pro будет поддерживать систему разблокировки FaceID. Толстые панели могут содержать аппаратуру для поддержки Face ID.

Apple явно хочет включить Face ID в большее количество своих устройств. Новые iPad станут первыми устройствами с поддержкой Face ID после iPhone.

Кроме того, iOS 12.1 получит более 70 новых эмодзи, живую регулировку глубины в iPhone XS и XR в портретном режиме, а также групповые видеозвонки в FaceTime. В новых iPad Pro iOS 12.1 делает возможной работу Face ID в горизонтальном режиме.

Еще один слух говорит о том, что Apple может переключиться на порт USB-C для нового планшета. Если это окажется правдой, компании, вероятно, придется выпустить стилус Apple с поддержкой USB-C. Сообщается, что новый iPad будет включать в себя графический чип Apple.

Подробнее о новом iPad Pro станет известно 30 октября на презентации Apple, где помимо планшета, компания должна представить новый бюджетный ноутбук.