В Индии девушка умерла после взрыва телефона Nokia

В округе Одиша, в Индии, девочка-подросток скончалась, когда ее телефон Nokia 5233 взорвался во время использования.

Ума Омрам разговаривала с родственником, когда ее Nokia 5233 взорвалась, пишет GizmoChina.

Очевидцы уверяют, что в середине разговора она подключила устройство к розетке, чтобы зарядить его, и именно в этот момент произошел хлопок. Взрыв привел к травмам руки, головы и ноги девушки. Ее отвезли в больницу, где Ума Омрам скончалась.

Нынешний владелец бренда Nokia, компания HMD Global, уже прокомментировала трагическое событие.

"Хотя мы не смогли самостоятельно проверить факты из этих отчетов, мы можем подтвердить, что мобильный телефон, о котором идет речь, не был произведен или продан HMD Global", - говорится в заявлении представителя Nokia. Расследования в связи с инцидентом продолжаются.

Взорвавшийся Nokia 5233 был выпущен в январе 2010 года, то есть уже 8 лет назад. Удивительно, но на сайте Amazon India подобный аппарат все еще продается по цене примерно $46.

Ранее НВ сообщало, что в одном из розничных магазинов электронной техники в Китае покупатель решил при покупке iPhone проверить его на зуб. В результате батарея устройства взорвалась. В ролике можно увидеть, что человек помещает аккумулятор iPhone в рот, а затем пытается укусить его, по-видимому, чтобы проверить его подлинность.