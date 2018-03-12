В июне Apple представит новый 13-дюймовый ноутбук - СМИ

Источники уверяют, что в июне Apple выпустит совершенно новый 13-дюймовый MacBook начального уровня, который будет дешевле, чем нынешний 12-дюймовый MacBook.

Новинка получит экран Retina, разрешением 2560×1600 с плотностью 226 PPI, сообщает 9to5mac.com.

Если верить источнику, 13.3-дюймовый ноутбук могут показать на летней презентации WWDC 2018 в июле. Устройство будет стоить ориентировочно $999. То есть ноутбук будет дешевле, чем нынешний 12-дюймовый MacBook, который стоит $1299.

Ресурс Digitimes утверждает, что Apple может снизить цену новинки благодаря использованию дисплеев производства LG Display. Ранее в качестве поставщика был выбран китайский производитель, однако от его услуг корпорации пришлось отказаться.

Как сообщается, 13-дюймовый MacBook начнут массово производить в конце мая. Таким образом, уже этим летом все ноутбуки Apple могут получить Retina-матрицы.

В отчете явно упоминается продукт как 13-дюймовый MacBook, а не MacBook Air, хотя на прошлой неделе аналитики компании KGI сообщили, что в этом году Apple сделает более дешевый 13-дюймовый MacBook Air. Тем не менее, возможно, что оба аналитика в конечном счете говорят об одном и том же продукте.

Ранее НВ сообщало, что Apple собирается выпустить три компьютера Mac, в которых будут использоваться процессоры собственной разработки компании. Новые чипы установят в настольный компьютер и два ноутбука. Судя по всему, новые чипы на архитектуре ARM выступят в роли сопроцессоров, тогда как основными останутся чипы производства Intel.