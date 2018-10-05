05 октября 2018, пятница

В Германии рассекретили характеристики смартфона Samsung с четырьмя камерами

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Так может выглядеть новый смартфон Samsung
Рендер с сайта allaboutsamsung.de

Так может выглядеть новый смартфон Samsung

Немецким журналистам удалось узнать основные спецификации смартфона Samsung Galaxy A9s, который должны представить 11 октября.

Вероятно, это будет первый смартфон на рынке с тыльной камерой, которая состоит из 4 объективов, сообщает ресурс AllAboutSamsung

Смартфон Samsung Galaxy A9s получит 6,28-дюймовый sAMOLED-дисплей с разрешением FHD + (2220 × 1080). Корпус устройства будет выполнен из стекла. Также в этой модели компания отказалась от физических кнопок и вместо этого устанавливает программные. Над дисплеем находится динамик и 8-мегапиксельная камера с автофокусом и диафрагмой F1.7.

Samsung Galaxy A9s будет первым телефоном компании и на рынке с 4 основными камерами. В качестве основного установят датчик на 24 Мп со светосилой f/1.7 и системой оптической стабилизации изображения.

Также у устройства будет широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обхвата 120 градусов и апертурой f/2.4, датчик на 5 Мп с диафрагмой f/2.2 для измерения глубины и четвертым станет 10 Мп сенсор (f/2.4) для 2-кратного зума.

Питание в смартфоне обеспечивается большой батареей на 3720 мАч, которую можно заряжать с помощью Quick Charge 2.0 через кабель USB Type-C. Гаджет основан на Snapdragon 660. Чтобы все приложения работали бесперебойно, Samsung Galaxy A9s получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Официальный дебют смартфона ожидается на мероприятии 11 октября 2018 года. На данный момент, к сожалению, ничего неизвестно о цене или дате старта продаж гаджета.

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